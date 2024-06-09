驚！木糖醇竟是心血管殺手？ 研究揭代糖致命風險

新研究表明，木糖醇和其他人工甜味劑的高攝入量可能對心血管健康造成嚴重影響。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項最新發表於《歐洲心臟期刊》（European Heart Journal）的研究引發了健康警訊，研究發現，被廣泛使用於減糖食品和日常用品（例如口香糖和牙膏）中的低卡路里甜味劑（代糖）木糖醇（xylitol），與心臟病、中風和死亡風險的增加有關。研究團隊指出，攝入木糖醇含量最高的人，罹患心臟病、中風和死亡的風險幾乎是普通人的兩倍。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，克利夫蘭醫學中心勒納研究所（Cleveland ClinicLerner Research Institute）心血管診斷和預防中心主任史坦利·哈澤恩博士（Dr. Stanley Hazen）帶領的研究團隊，透過分析超過3000個血液樣本，發現木糖醇和赤藓糖醇（erythritol）這兩種常見的人工甜味劑，可能與心血管疾病風險的增加有關。哈澤恩博士強調，這些人工甜味劑可能使血小板更容易凝結，進而增加心臟病和中風的風險。

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哈澤恩博士表示：「我們讓健康的志願者飲用添加木糖醇的飲料，結果發現，他們的木糖醇含量提高了1000倍。當你食用糖時，你的血糖水平可能會上升10%或20%，但不會上升1000倍。」哈澤恩認為，人類從未經歷過如此高的木糖醇水平，而這種情況是在過去幾十年中，我們開始食用大量使用人工甜味劑的加工食品後才出現的。

研究團隊發現，即使一個人只攝入少量木糖醇，也可能會影響血小板行為。紐約西奈山福斯特心臟醫院（Mount Sinai Fuster Heart Hospital）的心臟病學家托米博士（Dr. Matthew Tomey）表示：「這些實驗很有趣，但它們本身不能證明血小板異常是木糖醇與臨床事件之間聯繫的原因。」

丹佛國家猶太人健康中心（National Jewish Health）心血管預防和保健部門主任安德魯·弗里曼博士（Dr. Andrew Freeman）指出，減少凝血活性是心臟病學家的主要治療方法，因此血小板的任何額外凝血都是一個壞兆頭。「這再次警告我們，應該選擇喝水，其次是無糖茶或咖啡，」弗里曼說。

雖然木糖醇在食品標籤上被宣傳為「天然甜味劑」，但實際上它是由玉米芯、樺樹或基因改造的細菌製成的，並且在許多食品中被大量使用。哈澤恩博士強調，木糖醇在美國被認為是GRAS（通常被認為是安全的），這可能導致人們攝入過量的木糖醇。

美國卡路里控制委員會（Calorie Control Council）主席桑德斯（Carla Saunders）對該研究結果表示質疑，認為這些發現與全球健康和監管機構多年來對低卡路里甜味劑安全性和有效性的科學證據相悖。然而，研究團隊強調，這些人工甜味劑的高攝入量確實對心血管健康構成風險，呼籲需要進一步研究以確定其長期毒性。

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