麻疹個案傳染期間走訪台南2景點 有發燒等症狀速洽衛生局就醫

有外縣市麻疹確診病例於4月4日下午2時至6時曾至台南市安平老街、鹿耳門天后宮

，圖為安平老街。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕有一外縣市麻疹確診病例於4月4日下午2時至6時曾至台南市安平老街、鹿耳門天后宮，請市民若有出現疑似麻疹症狀，請儘速洽衛生局所安排就醫。

南市衛生局表示，今天接獲外縣市確診1例麻疹個案，其有南市活動史，該案於可傳染期間4月4日下午2時至安平區安平老街、4時至安南區鹿耳門天后宮，衛生局提醒，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫傳播，若市民朋友於4月4日曾出入前述場所，請自主健康管理18天（至4月22日），若出現疑似麻疹症狀（發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等），請儘速與轄區衛生所聯繫或撥衛生局防疫專線06-2880180，安排就醫並告知接觸史。此外，自主健康管理期間應配戴口罩並避免出入公共場所，以降低病毒傳播風險。

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衛生局表示，近期全球麻疹疫情嚴峻，返鄉探親旅遊等活動頻繁，提醒欲前往麻疹流行區民眾應做好自我防護，國外旅遊期間，隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻、適時佩戴口罩。返國後時刻留意自身健康狀況，如出現麻疹疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師近期旅遊史及相關接觸史。

衛生局也籲請醫師提高警覺，病人就診時如有麻疹疑似症狀，應落實詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否有家族群聚等資料，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生單位及時採取防治措施，避免疫情擴大。

衛生局提醒，幼兒出生滿12個月及滿5歲至入國小前應分別接種一劑公費麻疹、德國麻疹及腮腺炎疫苗（MMR），並避免帶未接種MMR疫苗之幼兒前往流行區。如欲前往流行麻疹國家，出國前2至4週可至成大醫院「旅遊醫學門診」評估自費疫苗接種，若需查詢台南市自費MMR疫苗院所相關資訊可至台南市衛生局官網查詢。

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