口腔癌術後臉凹陷超自卑 自體脂肪補缺陷重拾自信

中年男子在口腔癌手術後，右臉嚴重凹陷（左），經移植自體脂肪後的重建（右），恢復自然外型，重拾笑容與自信。（奇美醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名中年男子因口腔癌手術與放射治療，造成右臉嚴重凹陷與疤痕沾黏，影響外觀、也使咀嚼功能受損，長期自卑不敢面對人群。奇美醫院整形外科團隊以病患自費自體腹部脂肪移植方式，將脂肪經純化處理再分層注入臉部，改善凹陷與疤痕緊縮，讓患者恢復自然外型，重拾笑容與自信。

奇美醫院整形外科主任陳俊嘉指出，面對重大外傷、癌症術後、燒燙傷或放射線治療後造成的組織缺陷，許多病人不僅承受身體上創傷，更須面對外觀變形帶來的心理壓力與社交困境。特別是臉部疤痕或凹陷，影響外貌，也衝擊病人自信心與人際關係。透過自費的自體脂肪移植，病人不僅改善臉部外型缺陷，更提升心理健康，逐步回歸正常社會生活。

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陳俊嘉表示，自體脂肪移植（Autologous Fat Grafting）是抽取病人自身脂肪，經離心處理去除多餘油脂與血水，保留較純化的脂肪，以特製注射器械回填至需要重建的部位。

自體脂肪移植有以下優點：相容性高，使用自身組織，幾乎無排斥或過敏風險；自然柔和，特別適合臉部細緻部位重建，效果自然不僵硬；具有修復潛力，因脂肪中含有脂肪幹細胞（ADSCs），可促進組織修復與改善疤痕；多點分層注射技術，提升脂肪存活率，減少結塊或硬化問題，術前精準分析，手術更個人化。

陳俊嘉說明，自體脂肪移植相較於人工填充物，相容性高，且幾乎無排斥或過敏風險，能達到重建與美觀雙重效果，目前廣泛應用於燒燙傷疤痕修復、癌症術後重建、顏面不對稱矯正與老化脂肪流失填補等領域。

陳俊嘉也提醒，自體脂肪移植的脂肪存活率約為5至7成，對於不希望有太大變化、但希望能獲得自然修飾效果的病人來說，無疑是不錯的選擇。不過，由於脂肪在移植後會受到個人體質、醫師技術及術後照護等影響，病人在選擇療程前應充分了解其適應症、優勢及可能風險，以確保自身權益與安全。

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