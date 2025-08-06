台灣偏頭痛疾病負擔超越日韓 生產力損失約GDP 2％

偏頭痛困擾許多人，若發生在女性，對工作、家庭的勞動力損失甚鉅；統計指出，偏頭痛對女性無酬工作的損失更高達男性的10倍。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕國人偏頭痛、中風衝擊生產力！專家指出，台灣偏頭痛的疾病負擔超越日韓，造成生產力損失約GDP 2%，尤其影響女性對工作、家庭的勞動力損失，而「非死即殘」的中風更是10名患者有7人無法回到原工作，兩者均是青壯年失能的重要威脅，呼籲政府正視研擬對策。

偏頭痛為全球第2大導致失能疾病，成大藥學系教授歐凰姿表示，根據德國知名研究機構WifOR分析，台灣偏頭痛的疾病負擔超越日韓，造成生產力損失約GDP的2%，高於心血管疾病的1.29%，推估約200萬人罹病，尤其具生產力的18至50歲青壯年占7成。

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歐凰姿並指出，偏頭痛造成的勞動力損失可分為2種：有薪工作損失如請病假、效率下降，以及無酬工作損失如家務、育兒等。因為好發於女性，導致女性整體GDP損失是男性的2倍，尤其無酬工作的損失更高達男性的10倍，這些影響不容忽視，應納入政策評估與社會支持體系中。

歐凰姿也提醒，偏頭痛不是一直吃止痛藥就好，若每週服藥超過2次，反而可能造成「藥物過度使用頭痛」，長期更會降低藥效，甚至增加腎衰竭風險，建議每月頭痛發作達4次以上、影響生活品質、急性治療藥物效果不佳等狀況出現時，應考慮預防性治療，可減少門急住診需求，6個月內的醫療費用可減少54%。

全球失能主因是中風，台灣腦中風學會秘書長湯頌君指出，台灣每年新增3萬至5萬名患者，平均每18分鐘有1人罹病，每44分鐘有1人因此失去生命，「非死即殘」是最可怕之處，4成病人半年內會出現肢體痙攣恐釀失能，每5名失能有1名會癱瘓長期臥床，且10名中風患者有7人無法回到原來工作崗位，1年更需至少50萬元以上的照護費用。

值得注意的是，每年新增中風人口約15%至20%為45歲以下青壯年，衝擊生產力，對個人、家庭與社會都造成重大影響。湯頌君說明，雖然健保放寬血栓溶解劑、取栓術使用時機，但臨床人力等其他資源未能跟上，造成受惠人數有限，呼籲也要調整醫療團隊給付，以血栓溶解劑為例，盼將使用率從6%至10%提高為15%至20%，有助病人恢復，降低對社會經濟產值的影響。

全球失能主因是中風，台灣腦中風學會指出，台灣每年新增3萬至5萬名患者。圖為「2025青年健康論壇」長官與獲頒感謝狀的企業代表大合影。（記者廖振輝攝）

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