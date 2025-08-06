自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

中國廣東爆發屈公病疫情 豪雨過後落實防疫

2025/08/06 17:18

南投許多地方因連日豪雨造成積水，衛生局呼籲民眾務必徹底清除病媒蚊孳生源。（南投縣衛生局提供）

南投許多地方因連日豪雨造成積水，衛生局呼籲民眾務必徹底清除病媒蚊孳生源。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕中國廣東省佛山市爆發屈公病疫情，臨近的澳門、香港也出現病例，加上國內近日豪大雨造成淹水或積水可能衍生疫病威脅。南投縣政府衛生局提醒民眾前往疫區務必落實防蚊措施，且應徹底清除病媒病媒蚊孳生源，並注意飲食衛生，避免傳染病上身。

衛生局指出，最近屈公病疫情在國際上日益嚴峻，世界衛生組織已於7月22日緊急呼籲各國應採取行動。其中，中國廣東省佛山市爆發疫情，臨近的澳門、香港也出現病例，香港病例並有廣東省佛山市旅遊史，疫情警戒持續升高，疾病管制署4日已提升中國廣東省為屈公病旅遊疫情第二級警示（Alert）。

衛生局提醒前往屈公病流行地區民眾，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液；入境時如自覺可能感染，應主動告知機場檢疫人員，如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），以利及早通報、診斷。

此外，由於國內近日大量降雨導致多處積水或淹水，易孳生病媒蚊，恐造成屈公病、登革熱、類鼻疽等傳染病，民眾務必徹底清除病媒蚊孳生源，清理家園時也要做好自我防護，切勿直接接觸汙水汙泥，汙水入侵地區務必徹底清潔消毒蓄水池、飲用水需煮沸或飲用市售瓶裝水，泡水或解凍過久食物切勿食用。

豪雨造成積水，南投縣衛生局籲民眾徹底清理積水容器，避免屈公病等病媒蚊孳生。（南投縣衛生局提供）

豪雨造成積水，南投縣衛生局籲民眾徹底清理積水容器，避免屈公病等病媒蚊孳生。（南投縣衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中