中國廣東爆發屈公病疫情 豪雨過後落實防疫

南投許多地方因連日豪雨造成積水，衛生局呼籲民眾務必徹底清除病媒蚊孳生源。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕中國廣東省佛山市爆發屈公病疫情，臨近的澳門、香港也出現病例，加上國內近日豪大雨造成淹水或積水可能衍生疫病威脅。南投縣政府衛生局提醒民眾前往疫區務必落實防蚊措施，且應徹底清除病媒病媒蚊孳生源，並注意飲食衛生，避免傳染病上身。

衛生局指出，最近屈公病疫情在國際上日益嚴峻，世界衛生組織已於7月22日緊急呼籲各國應採取行動。其中，中國廣東省佛山市爆發疫情，臨近的澳門、香港也出現病例，香港病例並有廣東省佛山市旅遊史，疫情警戒持續升高，疾病管制署4日已提升中國廣東省為屈公病旅遊疫情第二級警示（Alert）。

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衛生局提醒前往屈公病流行地區民眾，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液；入境時如自覺可能感染，應主動告知機場檢疫人員，如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），以利及早通報、診斷。

此外，由於國內近日大量降雨導致多處積水或淹水，易孳生病媒蚊，恐造成屈公病、登革熱、類鼻疽等傳染病，民眾務必徹底清除病媒蚊孳生源，清理家園時也要做好自我防護，切勿直接接觸汙水汙泥，汙水入侵地區務必徹底清潔消毒蓄水池、飲用水需煮沸或飲用市售瓶裝水，泡水或解凍過久食物切勿食用。

豪雨造成積水，南投縣衛生局籲民眾徹底清理積水容器，避免屈公病等病媒蚊孳生。（南投縣衛生局提供）

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