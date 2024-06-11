精液樣本含微塑膠 釀生育危機？專家籲正視塑膠汙染

微塑膠污染無處不在，連精液也難以倖免；示意圖。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕近日，發表在《環境全誌》（Science of the Total Environment）期刊上的一項研究揭示了令人擔憂的發現：來自中國多家機構的公共衛生研究團隊在所有受試者的精液樣本中都檢測到了微塑膠。

美國知名科技網站《物理學家組織網》（ PhysOrg ）報導，這一發現引起了科學界對微塑膠可能對人類生殖健康影響的高度關注。

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研究團隊招募了36名居住在中國東部城市濟南的健康成年男性，這些男性不從事塑膠相關產業。通過對他們的精液樣本進行檢測，研究團隊發現所有樣本中都含有微塑膠。進一步分析顯示，這些樣本中包含了8種不同類型的塑膠，其中最常見的是聚苯乙烯，這種塑膠通常用於包裝泡沫。

研究人員指出，塑膠可以透過多種途徑進入人體，例如飲用塑膠瓶裝水、呼吸空氣中的微粒或食用用塑膠容器加熱的食物。由於微塑膠無處不在，人們幾乎無法避免攝入這些微小的塑膠顆粒。過去的研究已經顯示，微塑膠存在於從山頂到深海的幾乎每一個角落，甚至在人體的每一個器官中也能找到它們的蹤跡。

近期有科學家發現，普通人每週攝入的塑膠量相當於一張信用卡的重量。雖然目前微塑膠對人體健康的具體影響尚不清楚，但全球許多科學家都在積極研究這一問題。他們懷疑，微塑膠的攝入可能與許多炎症性疾病有關。

在這項新研究中，研究團隊想知道，攝入的微塑膠是否可能是全球生育率下降的原因之一。研究發現，含有聚氯乙烯塑膠碎片的精液樣本中，精子活力顯著較低。這一發現可能有助於解釋生育率下降的原因。這項研究結果令人擔憂，表明微塑膠的污染已經無處不在，甚至可能對人類的生殖健康造成影響。

研究人員呼籲，這一發現提醒我們需要更加重視塑膠污染問題，採取措施減少塑膠的使用和排放，保護人類的健康和環境。這項研究為科學界提供了一個新的視角，探索微塑膠對人類健康的潛在影響，特別是生殖健康。

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