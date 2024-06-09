台東血液存量不足 關山救國團募好禮鼓勵捐血

救國團關山鎮團委會號召熱心團體和個人提供紀念品感謝捐血人。 （記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕目前正值端午連假加上日前的連續豪大雨造成血液存量不足，救國團關山鎮團委會特地號召熱心團體和個人提供豐厚的紀念品感謝捐血人。捐血站廣場停放一台裝滿鳳梨的貨車相當顯眼，主辦單位希望捐血活動能夠順利募血「旺旺來」。

關山鎮救國團會長周福安表示，得知目前血液安全存量均亮起黃燈，只剩下4-7天，特地聯繫縣議員張全馨嵐、王文怡、林思宏醫師基金會、十傑魏瑞廷、後山寶食林建中、關山同濟會、關山慈濟醫院、全民早餐等，琳琅滿目的紀念品擺滿捐血站廣場，也吸引捐血人一早就來排隊等待挽袖捐熱血。

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台東捐血站長江宜勳指出，每個月台東地區的醫院機構需要的用血量大約是1400至1600袋左右，平時感謝社團和企業行號的熱心參與舉辦活動。近來的天氣影響加上連假造成血液存量下降，很感謝關山鎮救國團的大力號召讓血庫告急的窘境稍獲紓解。

周福安指出，一般醫療機構或是警政機關對於鳳梨一向採取「敬謝不敏」，但救國團希望能夠取得鳳梨「旺來」的諧音讓捐血的情況旺旺來。邱姓捐血人上午和老公特地來響應捐血活動，昨晚特地早早上床睡覺自己也維持有定期捐血的習慣也支持捐血助人的觀念，藉由捐血能促進身體新陳代謝也鼓勵大家有機會都可以來挽袖行善。

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