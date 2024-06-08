健康網》「肉重節」別放「粽」 避免高鈉水腫、血糖震盪這樣做

醫師提醒，吃粽子時要記得避免高鈉帶來的水腫及高油高糖造成的血糖震盪，同時要多喝水及拉高蛋白質攝取比例；圖為情境照。（圖取自freepik）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午「粽子」節要到了，無論是北部粽、南部粽、鹼粽、小米粽等，「粽」心思想是高油、高GI、高鈉、很難消化的糯米食物。湞媄診所院長王姿允提醒，吃粽時要記得避免高鈉帶來的水腫及高油高糖造成的血糖震盪，同時要多喝水及拉高蛋白質攝取比例。

王姿允在臉書專頁「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」發文表示，吃了高鈉食物要多喝水來代謝避免水腫，而對於正常心肝腎功能的人來說，水喝不夠才會水腫，喝多少尿多少都不用擔心。另外常見水腫的原因是熬夜，尤其連假可能會晚睡晚起，熬夜導致淋巴循環效果低下，加上夜晚腦下垂體會分泌抗利尿激素，使尿量減少，導致體內更容易囤積水分。建議水分的攝取以白天為主，傍晚後的水分和鈉離子攝取量都要儘量減少。

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王姿允說，高油、高糖的食物容易造成血糖震盪，在歡度佳節時，要注意穩定血糖，同時不讓脂肪囤積，就是在「不增加太多熱量負擔的前提下，拉高蛋白質比例」，她建議在攝取高油、高糖的食物前，先補充蛋白質，也有研究已證實蛋白質對穩定血糖的好處。

可能有人會疑問「不能吃很多蔬菜或是先吃原型蛋白質食物嗎？」王姿允表示，穩定血糖的功臣是蔬菜裡的纖維而非碳水，很多人吃太多蔬菜讓碳水超量，血糖依然會上升。推薦在吃粽子這天，適量攝取纖維蔬菜跟富含纖維的植物性蛋白質（豆腐豆漿），就不用擔心體脂上升。

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