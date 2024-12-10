健康網》30款夜市美食熱量比拚！ 雞排才排第4 「它」奪冠

營養師表示，30款夜市小吃中，雞排熱量排第4；情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣夜市美食琳瑯滿目，連續吃幾攤，「小心夜市逛完了，熱量還黏在你的小腹上！」對此，營養師高敏敏整理30款夜市美食熱量，其中熱量1至5名，依序為牛肉麵、涼麵、珍珠奶茶、雞排及鹽酥雞，並分享要花多少時間消耗熱量，

高敏敏於臉書發文整理30款夜市美食熱量，以1份食物之熱量作為估值，並以60公斤，慢走4公里/1小時估算熱量消耗。據圖表顯示，牛肉麵為熱量冠軍，每1份竟高達870大卡，需慢走249分鐘，逾4小時才能消耗完；其次，則是1盤涼麵653大卡，也需慢走187分鐘消耗；第3名則是國民飲料「珍珠奶茶」，1杯熱量也高達650大卡，要慢走186分鐘才能消耗；第4名則是雞排630大卡，需慢走180分鐘。

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至於30種夜市美食中熱量後段班5名則是：番茄蜜餞糖葫蘆，30種食物中熱量最低者，1支僅100大卡，慢走29分鐘消耗熱量；潤餅225大卡，需慢走64分鐘；1顆奶油車輪餅熱量略高於潤餅，約265大卡，慢走76分鐘消耗；夜市必備的碳烤香腸也屬熱量相對較低者，1支295大卡，慢走84分鐘即可消耗；沙威瑪則是310大卡，慢走89分鐘也可消耗完。

營養師整理30款夜市美食熱量圖鑑。（圖取自高敏敏臉書專頁）

營養師整理30款夜市美食熱量圖鑑。（圖取自高敏敏臉書專頁）

4招聰明逛夜市 低卡少負擔

不只注意熱量，鈉含量也應注意！高敏敏表示，為了保留料理的美味，許多醬汁調味也是鈉含量很高，衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，等於6克的鹽，夜市常見食物中很多都超標，因此建議逛夜市謹記4招，更低卡少負擔！

●優先選烤物：避免裹滿麵粉的炸物，減少熱量的攝取。

●少吃加工食材：例如烤魷魚、烤玉米都是加工過程較少的食材。

●飲料選無糖：選無糖茶飲最好，避免再喝高糖分飲料。

●與親友分食：分擔熱量、增進感情。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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