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健康網》日吃3瓣大蒜有效降血脂！ 學者：熟食1招活性較高

2025/07/05 08:31

學者引述研究指出，每天吃3瓣大蒜，持續8週，可降低壞膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

學者引述研究指出，每天吃3瓣大蒜，持續8週，可降低壞膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大蒜，對人體有諸多好處，例如幫助殺菌、增加免疫力等。營養學者洪泰雄於臉書專頁發文分享，每天吃3瓣大蒜，持續8週，可降低血中壞膽固醇（LDL）約10%。至於要生吃還是熟吃，他表示，生吃活性高但味道較刺鼻；熟吃若能切碎後先靜置10分鐘再加熱，則可保留較多活性成分。

含硫化合物 護心抗菌降膽固醇

洪泰雄指出，大蒜（Allium sativum）的主要有效成分為「含硫化合物」，具有以下3種代表性成分：

●大蒜素（Allicin）：由大蒜內的蒜胺酸（Alliin）在酵素作用下轉換而來，具有抗菌、抗氧化、降膽固醇作用。

●S-allyl cysteine（SAC）：穩定的含硫化合物，具抗氧化與心血管保護功能。

●二烯丙基二硫（Diallyl disulfide, DADS）、二烯丙基三硫（Diallyl trisulfide, DATS）：有助於抑制膽固醇合成酶。

洪泰雄表示，由於膽固醇合成主要場所在肝臟，過程中需要HMG-CoA還原酶（HMG-CoA reductase）這項關鍵酵素，而大蒜中的含硫化合物正好可抑制HMG-CoA還原酶的活性，類似於降膽固醇藥物（如Statin）的作用，從而減少內源性膽固醇合成、降低血中總膽固醇與壞膽固醇。

此外，他分享，根據一些臨床與動物研究顯示，每天攝取0.05-1.5公克的大蒜素或其衍生物（相當於數瓣生大蒜）可在數週至數月內降低壞膽固醇約5-15%；長期攝取也可能改善總膽固醇（TC）、三酸甘油脂（TG）與提升好膽固醇（ HDL）。

生吃vs熟吃

●生大蒜：大蒜素活性高，但氣味強烈、較刺激。

●熟大蒜：加熱會降低大蒜素活性，但仍保留其他含硫化物（如DADS、DATS），效果雖較弱，但仍具保護作用。洪泰雄提醒，切碎後靜置10分鐘再加熱，可保留較多活性成分。

若想有效降低血脂、打擊膽固醇，洪泰雄說，除了每天吃3瓣大蒜外，也需要透過均衡飲食來減少飽和脂肪與反式脂肪，以及規律運動、體重控制、戒菸戒酒，才能達到最佳改善效果。

學者分享，均衡飲食能減少飽和脂肪與反式脂肪，進而擊退膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

學者分享，均衡飲食能減少飽和脂肪與反式脂肪，進而擊退膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

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