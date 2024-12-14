寒冬來襲、疫情升溫 公費流感疫苗明年元旦起全民施打

家長今天帶孩童到文心公園接種站施打流感疫苗。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今（2024）年10月進入流感季以來，全國在流感併發重症、死亡個案，均創下近10年同期最高，疾管署預估12月中下旬進入流行期，並在農曆春節前後達到高峰，但流感疫苗打氣卻很冷，台中市診所醫師已接到疾管署通知，預計在明（2025）年元旦起公費流感疫苗開放全民施打，擴大接種對象為全國出生滿6個月以上尚未接種民眾，至疫苗用罄為止。

中市衛生局統計今年累計36例流感併發重症個案，其中7例死亡，6例女性，年齡為40至90歲，及1例80多歲男性，皆有慢性病或重大疾病，僅1例接種流感疫苗，分別在10月中旬至11月底出現發燒、呼吸困難等症狀，送醫救治仍在上月底過世。

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小兒科醫師施勝桓觀察，今年流感疫苗施打明顯比去（2023）年減少約2成，可能受到國光疫苗變色事件及疫苗施打疲乏影響，不過受到免疫負債影響，流感疫情形已經在升溫，每天都有流感確診個案，加上腸病毒仍在流行，提醒應盡早施打流感疫苗。

受到大陸冷氣團來襲，氣溫冷颼颼，今天台中市文心森林疫苗接種站今天打氣略升，不少家長擔心天氣冷，帶孩童前往接種，打氣是平常的5倍，開站僅半小時就有10多名兒童施打，也有1歲嫩嬰也來，媽媽說天氣冷擔心疫情升溫，還是盡早完成疫苗接種比較安心。

疾管署統計類流感急診門診就診人次，台中市近上週（第47週，12/1-12/7）門診就1萬488人次，高於去（112）年同期1萬374人次；急診733人次，也高於去年同期666人次。

疾管署也公佈今年度（113年至12月10日）公費流感疫苗施打情形，以往台中市施打公費流感疫苗名列前矛，受到全國打氣冷，今年公費施打率在65歲以上長者及學齡前兒童分別為41.8%、54.4%，處於六都後段班，僅比台北市高，以及比桃園長者施打率高1%，且低於全國平均的42.6%及58.5%。

台中市衛生局表示，已完目前逾66萬人次接種流感疫苗，還剩餘15萬4000餘劑。

天氣變冷，家長擔心流感疫情升溫，今天帶孩子到文心公園接種站施打流感疫苗。（記者蔡淑媛攝）

台中市診所醫師已接到疾管署通知，預計在今年元旦起公費流感疫苗開放全民施打，擴大接種對象為全國出生滿6個月以上尚未接種民眾，至疫苗用罄為止。（記者蔡淑媛翻攝）

全國各縣市流感疫苗接種狀況。（疾管署提供）

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