名醫罹膀胱癌 半夜頻如廁！免疫療法根除腫瘤

胃腸科醫師鄭光人罹患泌尿上皮癌多年，在彰基接受免疫及抗體藥物複合體治療。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕80歲的彰化縣胃腸科名醫鄭光人，半年前罹患膀胱尿路上皮癌第3期，腫瘤幾乎塞滿膀胱，上廁所次數頻繁到快崩潰，經彰化基督教醫院泌尿外科團隊施以3個月免疫療法及抗體藥物複合體治療，腫瘤幾乎消失，甚至於膀胱部分切除術後，已無任何癌細胞，僅需持續追蹤即可。

鄭光人1年多前發現無痛性嚴重血尿，當時他就知道是「膀胱癌」。後來頻尿越來越厲害，幾乎每小時要上廁所1次，甚至半夜也是。經診所轉介至彰基檢查，後確診為泌尿上皮癌。

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鄭光人膀胱內有7.9公分腫瘤，幾乎塞滿整個膀胱（左），經過三個月的治療時間腫瘤縮小到1.33公分（右）。（彰基提供）

彰基泌尿外科主治醫師陳柏華指出，鄭光人的膀胱內有7.9公分腫瘤，幾乎塞滿整個膀胱，且確診為尿路上皮癌第3期，使用免疫治療並同時使用抗體藥物複合體後，腫瘤從7.9公分縮小到3.1公分；經過3個月的治療腫瘤縮小到1.33公分。於是安排達文西膀胱內視鏡腫瘤刮除術及膀胱部分切除術，手術後的病理切片顯示無任何癌症細胞，即使在術後3個月追蹤，也沒有復發及遠處復發的跡象，目前持續使用免疫藥物並定期追蹤以預防復發。

鄭光人說，開刀後的病理報告竟然都沒有看到癌細胞，連醫師都説這是「上帝的禮物」。還是要鼓勵大家，有異常症狀就要盡早就醫、及早治療。他的康復過程，充分展示了免疫療法與創新治療的成果，不僅為患者帶來新希望，也展現了彰基醫療中心專業團隊的實力與用心。

鄭光人以瓶罐示意膀胱、紅色液體為腫瘤，經過3個月的治療時間，腫瘤從7.9公分（右）縮小到1.33公分（左）。（彰基提供）

鄭光人表示，術後病理報告沒看到癌細胞，呼籲有異常症狀就要盡早就醫、及早治療。（彰基提供）

彰基泌尿外科主治醫師陳柏華表示彰基治療尿路上皮癌有多項選擇，也會為患者評估申請健保給付的尿路上皮癌「免疫療法」，並搭配抗體藥物複合體。（彰基提供）

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