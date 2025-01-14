自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台南流感併發重症11人死亡 市府：早打疫苗「左流右新最安心」

2025/01/14 18:12

台南市政府衛生局提醒，愛家人速接種「左流右新」；打新冠JN.1，健康NO.1。（台南市政府提供）

台南市政府衛生局提醒，愛家人速接種「左流右新」；打新冠JN.1，健康NO.1。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕春節假期將至，人流南北往返或進出國境相對複雜，也讓防疫增加難度。南市衛生局長李翠鳳呼籲，公費流感疫苗和新冠JN.1疫苗已全面開放接種，「左流右新」才能真正與家人共享健康的歡樂團圓時刻！

根據台南市資料顯示，從去（2024）年10月1日至今（2025）年1月11日，已有19名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）併發重症確診病例，其中3人死亡；流感併發重症確診病例38人，其中11人死亡。

李翠鳳指出，研究顯示，對65歲以上長者而言，接種流感疫苗能顯著降低重症與死亡風險。而根據美國研究，在新冠JN.1變異株流行期間，接種疫苗能有效保護5至17歲的兒童與青少年，減少急診就醫與住院的風險，保護效益高達61%。

李翠鳳說，公費流感疫苗和新冠JN.1疫苗已全面開放接種，並特別製作春節疫苗接種影片，鼓勵長者為與金孫共度美好時光，青壯年則為保護家中長者，應儘早安排接種疫苗，守護自己和家人的健康平安。特別呼籲，尤其無論是返鄉還是出國的朋友，應提前2週接種「左流右新」，讓自己在旅途中無後顧之憂。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中