台南流感併發重症11人死亡 市府：早打疫苗「左流右新最安心」

台南市政府衛生局提醒，愛家人速接種「左流右新」；打新冠JN.1，健康NO.1。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕春節假期將至，人流南北往返或進出國境相對複雜，也讓防疫增加難度。南市衛生局長李翠鳳呼籲，公費流感疫苗和新冠JN.1疫苗已全面開放接種，「左流右新」才能真正與家人共享健康的歡樂團圓時刻！

根據台南市資料顯示，從去（2024）年10月1日至今（2025）年1月11日，已有19名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）併發重症確診病例，其中3人死亡；流感併發重症確診病例38人，其中11人死亡。

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李翠鳳指出，研究顯示，對65歲以上長者而言，接種流感疫苗能顯著降低重症與死亡風險。而根據美國研究，在新冠JN.1變異株流行期間，接種疫苗能有效保護5至17歲的兒童與青少年，減少急診就醫與住院的風險，保護效益高達61%。

李翠鳳說，公費流感疫苗和新冠JN.1疫苗已全面開放接種，並特別製作春節疫苗接種影片，鼓勵長者為與金孫共度美好時光，青壯年則為保護家中長者，應儘早安排接種疫苗，守護自己和家人的健康平安。特別呼籲，尤其無論是返鄉還是出國的朋友，應提前2週接種「左流右新」，讓自己在旅途中無後顧之憂。

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