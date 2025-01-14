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健康 > 名人健康事

健康網》前立委鄭余鎮心臟病發離世 護心飲食曝光

2025/01/14 19:06

前立委鄭余鎮病逝，享壽79歲。（資料照）

前立委鄭余鎮病逝，享壽79歲。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前立委鄭余鎮傳出近日在台大醫院因心臟病發過世，享壽79歲。過去的他曾是黨外運動戰將，民進黨創黨後也擔任要角，更曾擔任多屆立委；然不少六七年級生對他的印象，卻是他的婚外情，以及「天上掉下來禮物」等驚人之語。而他也因這段感情淡出政壇，再次躍上新聞版面卻是離世消息。

據報導，鄭余鎮曾任台北縣（現新北市）新莊市長、4屆立委，在民進黨成立後擔任要角，然多年前因婚外情，更形容婚外情對象，藝人王筱嬋為「天上掉下來的禮物」，更因此被民進黨開除黨籍；隨後競選立委皆失利，仕途黯淡，最終淡出政壇。

營養師高敏敏在粉專「高敏敏 營養師」提醒，這樣吃幫助保護血管。

●天然好油：植物油、堅果種子、深海魚

不飽和脂肪酸可降低壞膽固醇、冠狀動脈相關疾病的發生率、維持心血管順暢。

●膳食纖維：全穀雜糧、深綠色蔬菜、脆彈蔬菜（木耳、海帶）

膳食纖維在腸道中可降低壞膽固醇的吸收率，幫助降低血液中的壞膽固醇。

●各色食材：蔬果都吃、彩虹飲食

不同顏色的蔬果有不同的植化素，都有抗氧化、抗發炎的效果。可預防心臟疾病，維持血管健康。

●大豆異黃酮：黃豆、黃豆製品

降低血管中壞的膽固醇、增加好膽固醇，預防血管硬化阻塞、維持心血管健康。

●減法烹調：蒸煮滷烤燉、少鹽少調味

避免增加罹患慢性病的風險，保留食材營養價值，維持健康心臟、血管疏通。

●零食選天然：黑可可、無糖綠茶、堅果種子

含有多酚的食材 可維持血管健康順暢；零食避免選高油、高糖的加工食品。

高敏敏提醒，盡量減少飲酒，飲酒會促使血管收縮、加重心臟負擔！建議盡量避免飲酒，如有需要，以茶水代酒。還有很重要的 切記要「多喝水」血液才能保持順暢不濃稠。另外，自己的體重乘以30到40，是每天需要的水量。假設60kg的成人，一天所需水量大約1800～2400ml。若有心臟病、慢性肝病或需要限制水分攝取之病人，則需諮詢醫師建議

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