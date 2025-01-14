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當心高血壓！4旬男飆高241/143 一查B型主動脈剝離竟上身
〔記者王俊忠／台南報導〕1名45歲男性無過往病史，約4年前因急性胸痛、背痠痛達2小時，到郭綜合醫院急診，當時測量血壓高達241/143毫米汞柱，診斷發現有B型主動脈剝離問題。幸好B型剝離不必動手術，醫師開藥給患者持續服用、緩解剝離，目前血壓降到120/70標準值，且維持良好飲食與生活習慣、規律運動，未再復發。
郭綜合醫院心臟內科醫師徐漢仲表示，許多人血壓高而不自知，沒有出現症狀（超過75%收縮壓大於160毫米汞柱的患者仍沒有感覺不適）而未就醫。因此建議40歲以上每年篩檢1次，40歲以下每3年篩檢1次。當然像糖尿病、慢性腎臟病、風濕免疫疾病等其他心血管危險因子患者，應該更頻繁地監測血壓。
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高血壓一直佔據國人10大死因重要角色，其盛行率與年齡相關：65歲以上者有1/3到2/3高血壓病史，惟其控制率依然很低，在台灣2022年的統計，只有25%高血壓患者有達標。要知道收縮壓比正常值高20毫米汞柱，心血管事件風險（舉凡中風、心肌梗塞、主動脈剝離）會增加兩倍。
徐漢仲說，高血壓也對許多標的器官有損傷，如腎臟病，目前高血壓控制不良是造成洗腎第2名的病因，許多相關檢查評估標的器官也很重要，如抽血驗腎功能、驗尿評估有無蛋白尿；頸部超音波與冠狀動脈電腦斷層評估有無粥狀硬化疾病等。依據就診時有無其他系統相關症狀來評估。
而診斷高血壓，必須多次量測才有辦法確診。徐漢仲指目前推薦的是居家血壓監測（Home BP），因其可以區別真正高血壓/白袍現象/隱性高血壓，另外也可以多次量測與監測，方便醫師適時調整藥物等優點。量測血壓方法可遵循722原則，即每週量7天，每天測量2次，每次量2遍，檢視血壓數值。
在治療上，徐漢仲說也有非藥物的治療：規則有效率的運動，採行地中海或得舒（DASH）飲食、減肥管理體重等也能降低血壓；輔以藥物治療。大多數人的目標是收縮壓小於130毫米汞柱/舒張壓小於80毫米汞柱（包含年紀大於65歲，甚至社區生活的老人大於75歲者）。而其他心血管危險因子的評估與介入：如膽固醇，血糖的控制及戒菸等也十分重要。
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