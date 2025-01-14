當心高血壓！4旬男飆高241/143 一查B型主動脈剝離竟上身

郭綜合醫院心臟內科醫師徐漢仲指一般民眾可遵循七二二原則量血壓，即一週量七天、一天量兩次、一次量兩遍。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名45歲男性無過往病史，約4年前因急性胸痛、背痠痛達2小時，到郭綜合醫院急診，當時測量血壓高達241/143毫米汞柱，診斷發現有B型主動脈剝離問題。幸好B型剝離不必動手術，醫師開藥給患者持續服用、緩解剝離，目前血壓降到120/70標準值，且維持良好飲食與生活習慣、規律運動，未再復發。

郭綜合醫院心臟內科醫師徐漢仲表示，許多人血壓高而不自知，沒有出現症狀（超過75%收縮壓大於160毫米汞柱的患者仍沒有感覺不適）而未就醫。因此建議40歲以上每年篩檢1次，40歲以下每3年篩檢1次。當然像糖尿病、慢性腎臟病、風濕免疫疾病等其他心血管危險因子患者，應該更頻繁地監測血壓。

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高血壓一直佔據國人10大死因重要角色，其盛行率與年齡相關：65歲以上者有1/3到2/3高血壓病史，惟其控制率依然很低，在台灣2022年的統計，只有25%高血壓患者有達標。要知道收縮壓比正常值高20毫米汞柱，心血管事件風險（舉凡中風、心肌梗塞、主動脈剝離）會增加兩倍。

徐漢仲說，高血壓也對許多標的器官有損傷，如腎臟病，目前高血壓控制不良是造成洗腎第2名的病因，許多相關檢查評估標的器官也很重要，如抽血驗腎功能、驗尿評估有無蛋白尿；頸部超音波與冠狀動脈電腦斷層評估有無粥狀硬化疾病等。依據就診時有無其他系統相關症狀來評估。

而診斷高血壓，必須多次量測才有辦法確診。徐漢仲指目前推薦的是居家血壓監測（Home BP），因其可以區別真正高血壓/白袍現象/隱性高血壓，另外也可以多次量測與監測，方便醫師適時調整藥物等優點。量測血壓方法可遵循722原則，即每週量7天，每天測量2次，每次量2遍，檢視血壓數值。

在治療上，徐漢仲說也有非藥物的治療：規則有效率的運動，採行地中海或得舒（DASH）飲食、減肥管理體重等也能降低血壓；輔以藥物治療。大多數人的目標是收縮壓小於130毫米汞柱/舒張壓小於80毫米汞柱（包含年紀大於65歲，甚至社區生活的老人大於75歲者）。而其他心血管危險因子的評估與介入：如膽固醇，血糖的控制及戒菸等也十分重要。

年齡僅四十五歲的男子血壓飆高到241/143毫米汞柱，被診斷出患有B型主動脈剝離。（郭綜合醫院提供）

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