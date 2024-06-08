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健康網》艾草與毒草銀膠菊超像 農業部教3步驟判斷
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕端午節掛艾草，摘採時可要小心，有一種被稱為國際毒草的銀膠菊，外型跟艾草相似。農業部在臉書發文分享，觸碰到銀膠菊可能會引起人體過敏，分享分辨3招，包括：葉子背面、香氣、花色。
農業部表示，艾草除了能在市場上購買、自己栽種外，也是野外常見的植株，因此不少人會在節日前到戶外採摘艾草，但卻常常把艾草與「銀膠菊」混淆。
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艾草與銀膠菊分辨3招
●葉子背面：艾草為灰白色，銀膠菊則為淡綠色。
●香氣：艾草搓揉後具有濃香味，而銀膠菊無特殊氣味。
●花色：艾草為淡褐色，銀膠菊則是大量的小白花，常有民眾誤認為滿天星。
為什麼要學習區分艾草與銀膠菊呢？農業部指出，因為銀膠菊全株有毒，有「國際毒草」之稱，釋出的花粉會引起人體過敏、皮膚炎、鼻炎等，吸入過多對人體有害。
剷除銀膠菊時，農業部提醒，應口戴口罩、手戴手套，必要時，應以火焚被剷除的銀膠菊，除過後的人員，也應洗手，避免病變。
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