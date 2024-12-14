冬季運動必看！台北馬拉松將起跑 國健署4招護心

台北馬拉松將於本週末登場。（台北市體育局提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕全台最大規模的台北馬拉松明（15日）開跑，遇上冷氣團發威，衛福部國民健康署健署特別提醒跑者和三高族群，冬季運動務必謹守「保暖、熱身、補水、調整運動時間」這四大原則，才能守護心血管健康，避免低溫運動傷害。

冷氣團來襲，氣溫驟降且日夜溫差大，國健署提醒，從戶外回到室內時，別急著洗熱水澡，應讓身體慢慢回暖，避免因溫差過大導致血管快速擴張，特別是心血管疾病患者或血管彈性較差的人更要注意，洗完澡後也別馬上進入較低溫的環境，且要記得做好保暖，降低心血管疾病和中風的風險，尤其是三高族群、高齡者和心血管疾病患者，濕冷天氣下更要多加留意。

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針對馬拉松遇上冷氣團，國健署提出四大低溫運動原則「保暖、熱身、補水、調整運動時間」。

●保暖： 建議分層穿衣，運動中可視體溫調整衣物，避免汗濕後體溫驟降，運動結束後要馬上擦乾汗水，穿上外套防感冒。

●熱身： 運動前的暖身很重要！像是關節旋轉、慢跑等動態暖身，可提升血液循環和關節靈活度。冬天暖身時間應拉長到15至20分鐘，降低運動傷害風險。

●補水： 即使天冷也會流失水分，建議運動時分次補充溫水，每15分鐘喝200至300毫升，活動超過1小時則需補充電解質，避免喝高糖、咖啡因或酒精飲料。

●運動時間調整： 清晨和傍晚溫度最低，出入室內外容易因低溫引發血管收縮、血壓升高，增加心臟病或中風風險，建議避開這些時段運動，並結伴同行互相照顧。

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