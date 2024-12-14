自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

冬季運動必看！台北馬拉松將起跑 國健署4招護心

2024/12/14 14:24

台北馬拉松將於本週末登場。（台北市體育局提供）

台北馬拉松將於本週末登場。（台北市體育局提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕全台最大規模的台北馬拉松明（15日）開跑，遇上冷氣團發威，衛福部國民健康署健署特別提醒跑者和三高族群，冬季運動務必謹守「保暖、熱身、補水、調整運動時間」這四大原則，才能守護心血管健康，避免低溫運動傷害。

冷氣團來襲，氣溫驟降且日夜溫差大，國健署提醒，從戶外回到室內時，別急著洗熱水澡，應讓身體慢慢回暖，避免因溫差過大導致血管快速擴張，特別是心血管疾病患者或血管彈性較差的人更要注意，洗完澡後也別馬上進入較低溫的環境，且要記得做好保暖，降低心血管疾病和中風的風險，尤其是三高族群、高齡者和心血管疾病患者，濕冷天氣下更要多加留意。

針對馬拉松遇上冷氣團，國健署提出四大低溫運動原則「保暖、熱身、補水、調整運動時間」。

●保暖： 建議分層穿衣，運動中可視體溫調整衣物，避免汗濕後體溫驟降，運動結束後要馬上擦乾汗水，穿上外套防感冒。

●熱身： 運動前的暖身很重要！像是關節旋轉、慢跑等動態暖身，可提升血液循環和關節靈活度。冬天暖身時間應拉長到15至20分鐘，降低運動傷害風險。

●補水： 即使天冷也會流失水分，建議運動時分次補充溫水，每15分鐘喝200至300毫升，活動超過1小時則需補充電解質，避免喝高糖、咖啡因或酒精飲料。

●運動時間調整： 清晨和傍晚溫度最低，出入室內外容易因低溫引發血管收縮、血壓升高，增加心臟病或中風風險，建議避開這些時段運動，並結伴同行互相照顧。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中