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健康 > 抗老養生 > 運動復健

高鐵淋水糾紛引議論 骨科醫發現乘客這點疏失卻難以啟齒

2024/12/10 09:49

嚴可倫發現許多高鐵乘客在餐桌板放置重物。（嚴可倫提供）

嚴可倫發現許多高鐵乘客在餐桌板放置重物。（嚴可倫提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣高鐵列車近日爆發兩名女子因自由座淋水紛爭，引起各界議論。台中市光田醫院骨科名醫嚴可倫常在網路分享醫學、生活、診間經驗談。他在臉書粉專貼文指出，有人注意到高鐵餐桌限重多少嗎？清楚寫著「餐桌限重十公斤，請勿吊掛或放置重物。」但常見乘客將大背包跟行李直接放在桌板上，每次搭高鐵都是溝通能力大考驗。

嚴可倫說，同樣是發生在高鐵上，當下看到桌板被放置重物這一幕時迸出的想法，是「如果餐桌的支架有生命的話，它一定正在發出悲慘的吶喊。」既然是餐桌，放杯咖啡、放份麥當勞套餐、放本書，都不成問題。

有時在高鐵上用電腦、都會更小心翼翼，避免施加太多力道在桌面上；行李、背包放腳邊地上，怕髒的就放頭頂的行李貨架；避免讓餐桌的支架乘載太多的重量、因槓桿原理而減短壽命。

當下其實很想輕輕提醒乘客餐桌別放重物比較好，但腦中閃過很多種狀況，萬一回答：「啊高鐵你家開的嗎？我買了票，高興怎麼放就怎麼放！」、「少年仔哩呷飽太閒喔？」最後終究沒有開口。因為畢竟不可控的因素多，擔心如果不慎引起了衝突、甚至嚇著孩子，反而是眾人所不樂見的。

嚴可倫說，自己還是有一點後悔，如果當時勇敢提醒乘客，可能因此可以讓高鐵公司減少未來修繕的成本，進而把資源轉移到維護其他讓乘客更便利的設施。「如何善意的提醒他人不對的行為」其實是生活中很重要，教育中卻往往欠缺的一環。

嚴可倫說，每次遇到患者下背痛，總是會苦口婆心的衛教，要蹲下起立取代身體「前傾式」的彎腰搬重，因此當下真的替餐桌支架感到很委屈。下次再遇到類似情況，可以說：「聽說之前有人東西太重壓壞桌子，後來還賠錢，您東西如果不輕，要不要放架子上？」以「利他」為出發點，應該可以圓融一點。

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