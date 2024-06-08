健康網》化暑氣解脹氣 中醫授3招端午養生法

端午節天氣濕熱，中醫師提醒，此時食材保鮮不易，容易滋生微生物，再加上吃粽子，更容易加重消化系統的症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕又到了一年一度的端午節，不過吃粽子容易難消化，天氣悶熱又很不舒服。佑昌馬光中醫診所院長陳昭仁指出，端午節這段時間，因為陽光強烈且氣候炎熱潮濕，容易中暑及脹氣，分享3招端午養生法，化暑氣解脹氣，包括：使用芳香藥材、辛溫藥材做香包或進行穴位敷貼、解暑中藥茶飲湯品。

陳昭仁表示，端午節的時間大約在傳統節氣「芒種」與「夏至」之間，又因認為這個時節陽氣最旺，因此也叫做「正陽節」，再因這個節氣陽光強烈，氣候炎熱潮濕，容易產生許多疾病。

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陳昭仁分享個案，50餘歲男性患者，因久咳不癒，特別是躺下與吃飽常會咳嗽，脈診在脾胃部分有脹氣，後來才知道該患者經常吃麵食或油飯，而且飯後馬上坐沙發看電視，後來開立相關健脾益胃、消食化積的藥物，咳嗽改善許多，因此消化不良除了主觀感覺會腹脹、打嗝、排便不暢以外，還可能伴隨有咳嗽、胸悶、甚至有些鼻涕倒流，也可能是因為消化不良伴隨胃食道逆流所致。

中醫師指出，消化不良除了主觀感覺會腹脹、打嗝、排便不暢以外，還可能伴隨有咳嗽、胸悶；圖為情境照。（圖取自photoAC）

端午養生3招

●芳香藥材幫助化解暑氣：陳昭仁指出，端午節時值氣候濕熱，多會有消化不良、皮膚搔癢、呼吸不暢、倦怠無力的症狀，所以習俗上會掛菖蒲、點艾草等有香味的植物來達到緩解上述症狀，與中醫觀點的「暑熱傷氣」、「濕困脾胃」、「芳香化濕」等息息相關。

●辛溫藥材做香包或進行穴位敷貼：他提到，人體的第一層防禦系統就是皮膚和黏膜，而肺部與呼吸有關，也常常受到外在環境的影響，所以中醫所說的「肺主皮毛」，中醫在預防或治療皮膚病，常常會用苦味藥或辛味藥來解熱宣透，像是艾葉的性味就是苦辛溫。

中醫分享3招端午養生法。（馬光中醫診所提供）

●解暑中藥茶飲湯品緩脹氣：他表示，因為這個季節食材保鮮不易，溫度上升更容易滋生微生物，所以常常會有腸胃道相關的疾患，又因端午節習俗吃粽子，更容易加重消化系統的症狀；在中醫的經典《傷寒論》中的陽明病、太陰病，其中的條文就是在論述消化系統的疾病，其治療邏輯大抵仍以消除過多食物積聚或濕熱所產生的疾病。

陳昭仁建議，可煮洛神荷葉茶（山楂、陳皮、洛神花、荷葉各3克，加入800c.c.的水再用電鍋加熱）、薄荷茶、綠豆薏仁湯等來消除脹氣、降低暑熱；但如果是平常就有肝膽腸胃相關問題，除了要忌口、飲食節制之外，仍應就診專業的中醫師，因為「脾胃為後天之本」，「能食」與「不能食」對於人體維生是非常重要的關鍵，不可不慎。

中醫師教煮洛神荷葉茶消脹氣。（馬光中醫診所提供）

佑昌馬光中醫診所院長陳昭仁。（馬光中醫診所提供）

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