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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

2招辨識有無麻醉醫師 麻醉醫學會：「舒眠麻醉」只是話術

2024/12/09 13:19

一名49歲邱姓女子使用牛奶針進行舒眠麻醉後，疑似因不良反應死亡，示意圖。（資料照）

一名49歲邱姓女子使用牛奶針進行舒眠麻醉後，疑似因不良反應死亡，示意圖。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕1名49歲邱姓女子到台北市某醫美診所接受療程，麻醉後出現血氧濃度不穩，送醫搶救不治，傳出該案執行的吳姓女醫師也兼任麻醉醫師。台灣麻醉醫學會理事長余黃平提供2種民眾自保辨識有無麻醉醫師的方式，並強調在麻醉醫學中沒有所謂「舒眠麻醉」一詞，這種話術容易讓人輕忽麻醉風險。

邱姓女子7日至某醫美診所進行音波拉皮、皮秒及肉毒施打療程，並施打俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉降低疼痛，但麻醉後血氧濃度不穩，送醫搶救不治。

根據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，臉部削骨、單次脂肪抽取量達1500毫升或脂肪及體液總抽出量達5000毫升、腹部整形、鼻整形、義乳植入之乳房整形、全身拉皮手術等8類高風險的美容醫學手術，若為全身麻醉或重度鎮靜的靜脈注射麻醉，應由麻醉專科醫師執行，中度或輕度鎮靜麻醉則不一定由麻醉專科醫師執行，但須有受麻醉鎮靜訓練的另一名醫師在場，以確保病人安全。

余黃平指出，民眾若要辨識手術有無麻醉醫師，建議掌握2種方式，扣除一些局部麻醉不一定會由麻醉醫師協助外，一般手術通常會需要簽署手術同意書與麻醉同意書，可注意下方是否有「麻醉醫師簽名」的字眼，若是僅標示「醫師簽名」或「某某某醫師」，甚至動刀醫師與麻醉醫師是同一個人，可能都有疑慮。

其次，余黃平提到，在正式進行手術前，民眾一定會看到麻醉醫師，可詢問「請問您是麻醉醫師嗎？」、「請問您的麻醉專科醫師編號是多少？」大部分的麻醉醫師聽到病人詢問，一定會覺得「你這個是內行的、夠尊重專業」，並且樂意回答，若有支支吾吾、說不出口的情形，或許應該提高警覺。

近期不少民眾關心自身麻醉安全，有人向台灣麻醉醫學會詢問其診所醫師是否具備麻醉專科醫師資格，就發現非該醫學會會員，並不具備麻醉專科醫師資格。

對於醫美手術常會用到的「舒眠麻醉」，余黃平也提醒，在麻醉醫學中，並沒有這個名詞，其所指為沒有插管的靜脈麻醉，也就是以靜脈方式注射麻醉用藥，一定要全程監控呼吸情況，他認為，這種市場話術容易讓民眾混淆，其實靜脈麻醉、半身麻醉、全身麻醉都是麻醉，有專業的人不會用「睡一覺就好」的字眼讓人輕忽風險，建議要多加注意。

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