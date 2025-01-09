「台語、藥名」攏欸通！ 急診風險預測準確度達90％

台大醫院今（9日）發表與中華電信合作的最新成果，第四代即時同步遠距照護平台「智慧語音急診預測系統」，預測病人兩週內發生急診事件的機率，準確度接近90%。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院遠距照護中心攜手中華電信打造「智慧語音急診預測系統」，透過多語言優化語音辨識與自然語言處理技術，把通話內容自動轉成文字，無論是國語、英語、台語甚至外籍看護口音都能辨識，且能抓出關鍵字，預測病人兩週內發生急診事件的機率，準確度接近90%，搶救高風險病患，今年榮獲第21屆國家新創獎肯定。

台大醫院今（9日）發表與中華電信合作的最新成果，第四代即時同步遠距照護平台「智慧語音急診預測系統」。台大內科部暨遠距照護中心主任何奕倫指出，隨著高齡化社會多重共病病患的人數越來越多，住院與死亡風險較高，有別於一至三代系統無法提供即時監測與醫療建議，第四代系統能透過分析語音對話中的關鍵字與生理數據，提前預測需送急診的患者，有效降低併發症風險。

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何奕倫提到，心血管疾病是全球頭號殺手，也是國人十大死因之一，超過一半的急性心肌梗塞患者發病後無法及時送醫而喪命，發病後6小時是關鍵搶救期，「智慧語音急診預測系統」可快速辨識急診需求，不僅降低急診造訪率，也能減少住院時間與死亡風險。

台大醫院遠距照護中心醫師洪啟盛說，中心自2009年8月成立，已累積照護超過7000名病人，建立近54萬通電話的語音資料庫，透過與中華電信合作，導入多語言、醫護優化語音辨識技術，進行AI語音辨識模型訓練，可辨識大量中文、英文、台語、外籍看護中文口音、醫學名詞、藥品中英名稱等，並將語音轉成文字。

洪啟盛說明，該系統可將文字透過自然語言處理、語意分析技術及整合護理記錄，再預測病患兩週內發生急診事件機率，預測準確度約近90%。中心已發表多篇論文證明遠距照護，可改善病患血壓、降低死亡率、減少急診就醫次數及住院次數與天數。

從台大醫院出院的病人可享兩週免費的遠距照護服務，後續依需求選擇不同收費方案。院長吳明賢表示，遠距照護突破時間與空間的限制，讓病人不論身在何處都能享有高品質的照護，最遠還有馬祖的病人，不僅提升存活率，還大幅改善健康狀況，數位醫療升級，也減輕醫護文書負擔。

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