健康網》男校高中生逆風挺麥當勞 心理師這樣解讀

心理師解讀男校生的故意「挺麥」行為、挑釁抵制的網友背後可能原因有：青少年的身份認同與反叛心態、內群體偏好與社會認可、對公平世界信念的解構或挑戰；圖非當事分店。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕麥當勞傳出工讀生疑遭主管性侵輕生事件，引發社會輿論譴責與抵制，不過有些高中男校生卻在社群媒體上逆風發文「挺麥」，甚至傳出建中收到威脅信件。諮商心理師蘇琮祺解讀這些男校生的故意行為、挑釁抵制的網友背後可能原因有：青少年的身份認同與反叛心態、內群體偏好與社會認可、對公平世界信念的解構或挑戰。

蘇琮祺在臉書專頁「蘇琮祺 諮商心理師」發文說明，「公平世界信念」簡單來說是「好人有好報，壞人有壞報」，該事件挑戰了人們對於世界「應該公平」的信念，進而引發道德憤怒與行動需求（譴責與抵制，維護社會的公平感）、責備與懲罰的延伸（不僅男主管是「壞人」，就連整個企業形象也跟著被污名化），甚至是購買即被視為「支持壞人」的人。

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男校學生行為的心理學解讀

有些男校學生故意在社群媒體上張貼該公司的產品，挑釁抵制的網友，背後可能涉及以下心理機制：

●青少年的身份認同與反叛心態：青少年處於建立個人價值與身份認同的關鍵階段。他們的挑釁行為可能是一種對「主流價值觀」的反叛，試圖凸顯自身的獨特性或群體的凝聚力。而挑戰社會上「正義」輿論的行為，可能讓他們感覺自己更加特立獨行，甚至更具「勇氣」。更簡單的說法就是「中二病」，又或者是白目（文雅一點是「智商高的低社會理解」）。

●內群體偏好與社會認可：這些學生可能視自己的行動為一種群體內的「英雄式」挑戰。他們在社群中張貼產品的行為，既是一種表態，也是一種尋求內部認可的方式。白話就是「兄弟我挺你」。

心理師指出，男校學生在社群中張貼產品的行為，既是一種表態，也是一種尋求內部認可的方式。圖為建中學生PO拿麥當勞紙袋照片引發爭議，原貼文現已刪除。（擷取自Threads）

●對公平世界信念的解構或挑戰：某些學生可能並不認同大眾輿論對企業及其產品的污名化，認為「產品的價值應該與醜聞切割」。這種挑釁行為可能是他們對公平世界信念的另一種詮釋，即「即便有人做壞事，不代表一切都應該被否定」，又或許勇於提出自己的觀點也是一種勇氣。

網友攻擊學生的群體心理學分析

●鄉民正義與二元對立的擴大：在公平世界信念的驅動下，抵制者傾向於將「購買或支持該企業的人」視為「壞人」。這種鄉民正義讓網友迅速將男校學生標籤為「支持不正義的壞人」，並進一步強化攻擊的正當性。

●群體極化效應：當演算法讓相同觀點的網友聚集在一起討論時，個體觀點很容易因為群體影響而變得更加極端，導致衝突持續升級。一開始可能只是指責學生不成熟，後來可能演變為更極端的言語攻擊，甚至是威脅對學生不利的情形。

心理師指出，網路環境中的匿名性，會讓個體行為受到現實約束的強度降低，進而更容易發生攻擊性的行為。

●匿名性與責任分散：網路環境中的匿名性，會讓個體行為受到現實約束的強度降低，進而更容易發生攻擊性的行為。再加上群體責任分散效應，個體會因為覺得「我只是跟著大家說一樣的話」，而進一步降低行為自控與言論界線。

蘇琮祺表示，公平世界信念讓我們相信正義終將伸張，但在面對真實世界裡的各種不公平時，這種信念卻可能引發過於情緒化、非理性甚至極端化的反應。不光是這次的男校學生事件，最近許多網路討論中，都可以看到公平世界信念如何驅動網路上的群眾行為，但也看到它所強化的對立與偏見。

蘇琮祺說，若我們能更理解這種信念的心理作用，或許能在未來的社會討論中，找到更多理性、包容的溝通方式，減少衝突，促進真正的改變。

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