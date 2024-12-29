正視青少年偏頭痛 有助學習人生減壓

▲正確治療偏頭痛，幫助青少年迎戰課業與生活挑戰；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

●案例1：14歲的王同學因持續頭痛由家長帶至門診就醫。家長認為這只是普通感冒引發的頭痛，想藉此拿一些止痛藥解決問題。然而，經醫師詳細詢問病史，包括王同學的頭痛症狀表現、應對方式及反應，以及以往的就醫與檢查經驗，加上家長本身也有類似不適的經歷，最終確診為偏頭痛。

●案例2：16歲的林同學則因反覆的頭痛和頭暈來門診求診，期望開立緩解症狀的藥物。然而，經醫師深入了解後，發現他的頭痛發作通常持續超過4小時，且嚴重時會伴隨噁心、想吐的症狀。

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他曾多次就醫並接受頭部檢查，但均未找到異常。他提到，近期因同儕關係及升學壓力，頭痛的頻率從每1至2個月1次，增加到每週1次，對生活和學業造成極大困擾。

▲偏頭痛可能會嚴重影響青少年日常生活與學業表現。（照片提供／余宜叡）

頭痛逾4小時或頻發作 恐影響生活

青少年也會罹患偏頭痛，尤其是面對同儕互動壓力或考試升學等挑戰時，偏頭痛的頻率和強度常會加劇。然而，由於家長或青少年對此認識不足，往往將其歸因於感冒或普通頭痛，選擇忽略或僅以止痛藥應對。殊不知，若頭痛持續超過4小時或頻率顯著增加，可能會嚴重影響日常生活、學業表現，甚至惡化親子關係。

預防性藥物 可減少頭痛發作頻率

在醫師指導下，王同學與林同學開始使用預防性藥物，顯著減少了頭痛的發作頻率。同時，他們也學會正確使用急性藥物來有效緩解頭痛，大幅降低頭痛對生活和學業的影響。如今，兩人已不再被頭痛所困擾，不需要因病請假看醫師，學校生活和課業進展順利，考試表現也逐漸提升。

▲規律運動能有效降低偏頭痛頻率。（照片提供／余宜叡）

如果您的孩子經常頭痛不適，切勿輕易認為這只是藉口，或是無病呻吟。建議及早帶孩子至門診檢查，因為這很可能是偏頭痛。目前針對12歲以上青少年的偏頭痛治療，除了建議規律運動、避免可能誘發頭痛的食物等預防措施外，還有專門的預防性與急性治療藥物，能顯著降低偏頭痛的發作頻率，緩解頭痛帶來的不適，幫助青少年重回正常生活。

▲已有因應青少年偏頭痛的有效藥物。（照片提供／余宜叡）

（作者為員榮醫院社區醫學部主任暨穩糖減重門診醫師）

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