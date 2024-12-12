健康網》HPV疫苗「9問題」大解惑！ 醫：曾感染更要接種

醫師整理HPV疫苗9常見問題，供民眾參考。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康意識抬頭，施打人類乳突病毒（HPV）疫苗的國人也日漸增加；對此，禾馨婦產科診所主治醫師賴靜怡整理疫苗9大疑問，包括：可預防什麼疾病、副作用、不建議施打的族群、要完整施打3劑嗎、有無性經驗都要施打嗎、感染過還要施打嗎、超過45歲可以打疫苗嗎、已施打過其他價數，須補打九價嗎，以及女性施打完，還需要抹片檢查等問題，一一與民眾解答。

賴靜怡在粉專「禾馨醫療」發影片指出，我們與病毒的距離，其實比想像中近，無論男女，生活中至少50-80%以上機率可能感染到HPV。在100多型的HPV病毒當中，約有14種屬於高致癌型別，最擔心感染後可能導致6癌1病，不過隨著醫療科技的發展，人們不再對HPV感染束手無策，可透過疫苗發揮防護效果，因此整理9常見疫苗疑問，供民眾參考：

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Q1—HPV疫苗可以預防什麼疾病：HPV主要透過性行為接觸皮膚、黏膜、體液感染，女性感染率大於8成，男性更高於9成，若持續感染，使細胞長期受到病毒刺激，就可能轉變成癌細胞，導致女性罹患子宮頸癌、陰道癌、外陰癌，或使男性罹患口咽癌、頭頸癌、肛門癌、陰莖癌。另外，常聽到的菜花也是經由HPV病毒感染產生，因此接種疫苗可預防「6癌1病」，不論男女都建議接種。

Q2—打完疫苗後會有什麼副作用嗎：疫苗施打部位當下可能會有痠痠的感覺，後續可能會有注射部位痠痛、皮部腫脹、發癢等症狀，少數人有輕微的發燒、頭痛、頭暈等反應，副作用多很輕微也很短暫，所以不用太擔心，若有任何不良反應，建議立刻就醫。

Q3—HPV疫苗一定要打完3劑嗎：HPV疫苗分為3劑施打，施打第1劑的當天作為第0天，第2劑需與第1劑相隔2個月施打，第3劑則要與第1劑間隔6到12個月之間施打，建議要打完3劑，才能獲得最完整的防護力。

醫師表示，HPV主要經由性行為傳染，尤其高危險型別，不過有些低危險型別，也可能在環境中檢測到，因此不論是否有性經驗，都應施打疫苗；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

Q4—什麼狀況不建議施打：懷孕跟備孕者不建議接種，或是接種前有特殊疾病、藥物和食物過敏、免疫功能異常、出血性問題、當天身體不適（發燒、感染等），請先告知醫師評估是否能夠施打。若接種後發現懷孕者也不用慌張，可先暫停，待產後再接種完劑數即可。

Q5—感染過HPV病毒還要施打嗎：已感染過HPV者，更建議施打！疫苗雖然無法治療已感染過的病毒，但病毒有很多種類，也可能重複感染。研究發現，只要感染過菜花，也會提高日後罹患其他HPV相關癌症的風險，因此打疫苗是為了產生更多型別抗體，達到預防的效果，也能降低復發的機率。

Q6—沒有性經驗要打嗎，有性經驗再打會沒效果嗎：HPV主要是經由性行為傳染，尤其高危險型別，不過還有一些低危險型別，在一般環境中都可以檢測得到，建議不論是否有性經驗，都可以施打HPV疫苗，才能有更完整的抗體，對於各種病毒株有完整的防護。

醫師提醒，懷孕期間不建議施打HPV疫苗；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

Q7—超過45歲可以打HPV疫苗嗎：目前我國衛福部9價疫苗核准施打年齡為9-45歲，對於無性經驗，且未感染過者，施打後的保護力更佳。研究發現，即便超過45歲施打，還是會有很高的預防效果，況且此年齡還是有感染HPV的風險、引發癌症的機率也更大，所以無論歲數為何，只要還有性行為或接觸的可能，就算是固定性伴侶，建議可找專業的醫師諮詢疫苗，對自己和伴侶有雙重的保護。

Q8—若已施打過二價、四價，還要再補打九價嗎：九價疫苗防護的範圍更廣，如果評估後有需要也可以再施打，加強保護力。

Q9—有施打疫苗者，還需要每年做抹片檢查嗎：雖然疫苗能預防多數HPV病毒，但還是要透過每年的子宮頸抹片檢查，才能提早發現病變，防護更全面。

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