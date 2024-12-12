自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》HPV疫苗「9問題」大解惑！ 醫：曾感染更要接種

2024/12/12 21:43

醫師整理HPV疫苗9常見問題，供民眾參考。（資料照）

醫師整理HPV疫苗9常見問題，供民眾參考。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康意識抬頭，施打人類乳突病毒（HPV）疫苗的國人也日漸增加；對此，禾馨婦產科診所主治醫師賴靜怡整理疫苗9大疑問，包括：可預防什麼疾病、副作用、不建議施打的族群、要完整施打3劑嗎、有無性經驗都要施打嗎、感染過還要施打嗎、超過45歲可以打疫苗嗎、已施打過其他價數，須補打九價嗎，以及女性施打完，還需要抹片檢查等問題，一一與民眾解答。

賴靜怡在粉專「禾馨醫療」發影片指出，我們與病毒的距離，其實比想像中近，無論男女，生活中至少50-80%以上機率可能感染到HPV。在100多型的HPV病毒當中，約有14種屬於高致癌型別，最擔心感染後可能導致6癌1病，不過隨著醫療科技的發展，人們不再對HPV感染束手無策，可透過疫苗發揮防護效果，因此整理9常見疫苗疑問，供民眾參考：

Q1—HPV疫苗可以預防什麼疾病：HPV主要透過性行為接觸皮膚、黏膜、體液感染，女性感染率大於8成，男性更高於9成，若持續感染，使細胞長期受到病毒刺激，就可能轉變成癌細胞，導致女性罹患子宮頸癌、陰道癌、外陰癌，或使男性罹患口咽癌、頭頸癌、肛門癌、陰莖癌。另外，常聽到的菜花也是經由HPV病毒感染產生，因此接種疫苗可預防「6癌1病」，不論男女都建議接種。

Q2—打完疫苗後會有什麼副作用嗎：疫苗施打部位當下可能會有痠痠的感覺，後續可能會有注射部位痠痛、皮部腫脹、發癢等症狀，少數人有輕微的發燒、頭痛、頭暈等反應，副作用多很輕微也很短暫，所以不用太擔心，若有任何不良反應，建議立刻就醫。

Q3—HPV疫苗一定要打完3劑嗎：HPV疫苗分為3劑施打，施打第1劑的當天作為第0天，第2劑需與第1劑相隔2個月施打，第3劑則要與第1劑間隔6到12個月之間施打，建議要打完3劑，才能獲得最完整的防護力。

醫師表示，HPV主要經由性行為傳染，尤其高危險型別，不過有些低危險型別，也可能在環境中檢測到，因此不論是否有性經驗，都應施打疫苗；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，HPV主要經由性行為傳染，尤其高危險型別，不過有些低危險型別，也可能在環境中檢測到，因此不論是否有性經驗，都應施打疫苗；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

Q4—什麼狀況不建議施打：懷孕跟備孕者不建議接種，或是接種前有特殊疾病、藥物和食物過敏、免疫功能異常、出血性問題、當天身體不適（發燒、感染等），請先告知醫師評估是否能夠施打。若接種後發現懷孕者也不用慌張，可先暫停，待產後再接種完劑數即可。

Q5—感染過HPV病毒還要施打嗎：已感染過HPV者，更建議施打！疫苗雖然無法治療已感染過的病毒，但病毒有很多種類，也可能重複感染。研究發現，只要感染過菜花，也會提高日後罹患其他HPV相關癌症的風險，因此打疫苗是為了產生更多型別抗體，達到預防的效果，也能降低復發的機率。

Q6—沒有性經驗要打嗎，有性經驗再打會沒效果嗎：HPV主要是經由性行為傳染，尤其高危險型別，不過還有一些低危險型別，在一般環境中都可以檢測得到，建議不論是否有性經驗，都可以施打HPV疫苗，才能有更完整的抗體，對於各種病毒株有完整的防護。

醫師提醒，懷孕期間不建議施打HPV疫苗；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，懷孕期間不建議施打HPV疫苗；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

Q7—超過45歲可以打HPV疫苗嗎：目前我國衛福部9價疫苗核准施打年齡為9-45歲，對於無性經驗，且未感染過者，施打後的保護力更佳。研究發現，即便超過45歲施打，還是會有很高的預防效果，況且此年齡還是有感染HPV的風險、引發癌症的機率也更大，所以無論歲數為何，只要還有性行為或接觸的可能，就算是固定性伴侶，建議可找專業的醫師諮詢疫苗，對自己和伴侶有雙重的保護。

Q8—若已施打過二價、四價，還要再補打九價嗎：九價疫苗防護的範圍更廣，如果評估後有需要也可以再施打，加強保護力。

Q9—有施打疫苗者，還需要每年做抹片檢查嗎：雖然疫苗能預防多數HPV病毒，但還是要透過每年的子宮頸抹片檢查，才能提早發現病變，防護更全面。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中