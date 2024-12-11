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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》5性病可能無症狀！ 醫：「染1病」逾半數人沒感覺

2024/12/11 21:15

醫師提醒，許多性病在感染初期可能會沒有症狀，舉例來說，披衣菌感染、淋病、人類乳突病毒、梅毒及愛滋病病毒都可能無症狀；情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，許多性病在感染初期可能會沒有症狀，舉例來說，披衣菌感染、淋病、人類乳突病毒、梅毒及愛滋病病毒都可能無症狀；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多數人以為感染性病皆有症狀發生；對此，三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻解答，許多性病在感染初期可能會沒有症狀，舉例來說，披衣菌感染隱性感染比例極高，超過50%女性和75%男性感染者沒有症狀；另外，淋病、人類乳突病毒、梅毒及愛滋病病毒也都可能無症狀，因此務必做好定期檢測、防護措施，並接種疫苗，降低感染風險。

性病可能沒有症狀嗎？高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文表示，許多性病在感染初期可能是「無症狀」的，代表感染者可能身體上沒有不舒服，甚至完全不知道自己已攜帶病原體，但這些「隱性」性病仍具傳染性，且可能對身體造成長期傷害。

以下為5常見的「隱性」性病：

●披衣菌感染（Chlamydia）：這個病隱性感染比例極高，超過50%女性和75%男性感染者沒有症狀，若未治療，可能導致女性骨盆腔炎、不孕或子宮外孕。

●淋病（Gonorrhea）：淋病雖然算是相對常見的性病，但許多感染者在早期沒有明顯徵兆，但細菌仍會損害生殖系統。

醫師表示，人類乳突病毒被稱為「無聲的病毒」，許多HPV感染者從未出現症狀，但高危型HPV可能引發子宮頸癌、肛門癌等；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，人類乳突病毒被稱為「無聲的病毒」，許多HPV感染者從未出現症狀，但高危型HPV可能引發子宮頸癌、肛門癌等；示意圖。（圖取自freepik）

●人類乳突病毒（HPV）：這被稱為「無聲的病毒」，許多HPV感染者從未出現症狀，但高危型HPV可能引發子宮頸癌、肛門癌等。另外，尖形濕疣，也就是俗稱的菜花，也可能在潛伏期後才出現。

●梅毒（Syphilis）：梅毒的初期潛伏期，可能長達數週甚至數月，未治療的梅毒會進一步侵害心臟、腦部和神經系統。

●愛滋病病毒（HIV）：愛滋病感染初期可能僅有輕微感冒症狀，但沒有任何愛滋病症狀，之後長期進入「無症狀期」，潛伏期可能長達十幾年，但病毒仍在體內活躍並削弱免疫系統。

高銘鴻提醒，為了保護自己和伴侶，請務必正視性病的潛在風險，定期檢測、採取防護措施，並接種疫苗。然而，若真的不幸得了性病，也請盡快就醫治療。

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