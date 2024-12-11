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健康 > 名人健康事

劉家昌肺癌離世 公費電腦斷層攝影助揪病灶

2024/12/11 17:00

資深音樂人劉家昌近日傳出病逝，享壽83歲。（圖取自臉書）

資深音樂人劉家昌近日傳出病逝，享壽83歲。（圖取自臉書）

〔記者劉濱銓／南投報導〕「華語流行音樂教父」劉家昌近日因肺癌病逝，引發民眾對肺癌的關注，由於肺癌早期無症狀容易被忽略，等到有症狀再就醫往往已是晚期；衛福部南投醫院呼籲，民眾可多利用癌症篩檢服務，像國健署就有公費篩檢，可透過肺部低劑量電腦斷層攝影（LDCT），有助揪出早期肺癌病灶。

南投醫院表示，依衛福部資料顯示，去年的國人死因統計，肺癌持續位居死亡率第一，但其實肺癌第1期的5年存活率達9成，不過第4期就降至1成，差距之大可見早期發現的重要性。

該院放射腫瘤科醫師嚴儆恒則強調，肺癌晚期並非無法治療，隨著醫療技術的進步和防治措施的改善，透過標靶藥物、免疫療法，以及精準放射治療的發展，就算是癌症晚期也有機會找到合適的治療方式提升存活率，維持良好生活品質。

該院放射科主任周連豐指出，LDCT以1.25毫米的切片厚度，能夠檢測到幾毫米大小的微小結節，顯著提高早期肺癌篩檢的精確度，使得早期肺癌無所遁形，藉由早期診斷與治療，提升肺癌存活率。

南投醫院說，國健署目前提供50至74歲具重度吸菸史（每年累積達30包菸以上），或45至74歲女性（50至74歲男性）具肺癌家族史的民眾，每2年免費接受1次LDCT篩檢。

明年1月1日起，公費篩檢還將調降門檻，下修為50至75歲重度吸菸史（每年達20包菸以上，且有意願戒菸或戒菸15年內者），或40至75歲女性（45至75歲男性）具肺癌家族史的民眾每2年免費接受1次LDCT篩檢。

劉家昌肺癌病逝引發民眾關注，南投醫院放射腫瘤科醫師嚴儆恒呼籲，運用肺部低劑量電腦斷層攝影（LDCT），有助揪出早期肺癌病灶。（南投醫院提供）

劉家昌肺癌病逝引發民眾關注，南投醫院放射腫瘤科醫師嚴儆恒呼籲，運用肺部低劑量電腦斷層攝影（LDCT），有助揪出早期肺癌病灶。（南投醫院提供）

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