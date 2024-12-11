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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

7旬嬤肺結節2年加倍增大 微創手術切除後確診肺腺癌1期

2024/12/11 13:13

張姓阿嬤2年前透過「低劑量電腦斷層掃描」檢查，肺結節只有0.8公分（左），相隔2年肺結節已增大至1.5公分（右）。（記者陳建志翻攝）

張姓阿嬤2年前透過「低劑量電腦斷層掃描」檢查，肺結節只有0.8公分（左），相隔2年肺結節已增大至1.5公分（右）。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕71歲張姓阿嬤兩年前安排「低劑量電腦斷層掃描」檢查肺部，發現一顆0.8公分肺結節，當時建議要定期追蹤，阿嬤因「沒有不舒服」，拖了2年才回診，結果肺結節長大一倍至1.5公分，醫師建議接受微創手術切除，病理檢查證實為肺腺癌第1期，醫師慶幸及早回診，術後3天就康復出院。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科醫師劉柏毅指出，患者的肺結節兩年前僅0.8公分，兩年後已增大至1.5公分，考量到結節位置適合手術處理，建議進行微創肺段切除術，並在術中接受病理檢驗，切片結果確認為早期肺腺癌（第一期），因及早發現癌細胞未擴散，患者在術後第3天就順利出院，後續檢查也顯示病情穩定。

劉柏毅指出，患者沒有吸菸，也沒有其他慢性病或家族病史，完全屬於健康無症狀族群，若非透過「低劑量電腦斷層掃描」（LDCT）檢查發現，這類小結節極難被傳統X光發現，一旦進入第2期或更高期別，治療方式更複雜，預後效果也會受影響。

劉柏毅強調，根據研究，0期或第1期肺腺癌的5年存活率接近90%，但到了第2期存活率就下降至60%-70%。因此，早期發現與治療，對於肺癌患者的生命質量至關重要，目前健保署已針對特定高風險族群補助LDCT費用，包括50至74歲重度吸菸者，50至74歲男性與45-74歲女性，具肺癌家族史等，都可提供2年1次低劑量電腦斷層檢查。

劉柏毅指出，若肺結節大於0.8公分且呈實心狀，患者可跟醫師討論是否採用手術切除，以目前微創手術的技術，傷口僅約3至4公分，減少患者術後疼痛和肺功能損失，且住院時間僅需3至5天，恢復速度快。

劉柏毅提醒，若要預防肺癌上身，務必戒菸或減少二手菸暴露，同時定期安排健康檢查，特別是有家族病史或肺部問題的族群，應考慮定期接受低劑量電腦斷層掃描，也要避免長時間暴露在空氣污染、工業排放和車輛廢氣等有害物質環境，平時也得注意均衡飲食、適當運動及良好睡眠，以提升免疫力，降低罹癌風險。

劉柏毅醫師提醒，民眾若有肺癌家族病史或肺部問題，應考慮定期接受低劑量電腦斷層掃描檢查。（記者陳建志攝）

劉柏毅醫師提醒，民眾若有肺癌家族病史或肺部問題，應考慮定期接受低劑量電腦斷層掃描檢查。（記者陳建志攝）

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