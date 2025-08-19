常見用藥安全駕駛指引出爐 9類藥物恐影響行車安全

公路局副局長周延彰指出，安眠藥等9類藥物可能引起嗜睡、頭暈、注意力不集中，進而影響駕駛安全。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕若有身體不適或慢性病問題，使用按照醫囑使用藥物控制屬正常的醫學治療範疇，但若因此影響駕駛狀態、引發交通事故，就本末倒置了。交通部公路局說明，為讓國人瞭解用藥後安全駕駛知識，公路局製作常見用藥安全駕駛指引，讓駕駛上路前可以自我評估。

公路局副局長周延彰指出，安眠藥、麻醉藥、散瞳劑、肌肉鬆弛劑、部分止痛藥／感冒藥、部分抗組織胺藥、部分降血糖／血壓藥、部分抗焦慮／憂鬱藥、部分抗精神病藥可能引起嗜睡、頭暈、注意力不集中，進而影響駕駛安全。

因此，指引建議駕駛人上路前，應確認是否有嗜睡或疲勞、頭暈或視力模糊、反應遲鈍、注意力難以集中，以及冷汗、心悸、顫抖等低血糖症狀，或是其他醫師或藥師叮囑可能影響駕駛能力、不宜駕車情況的情況，若有前述任何一項，應避免駕駛。

周延彰表示，若駕駛人在行駛途中發現身體不適，應立刻將車輛停靠路邊，在低血糖時攝取快速升糖的食物，必要時也可選擇安全替代交通方案，比如請親友接送，搭乘計程車或尋求代駕服務，以及使用大眾運輸等，後續也會請醫療單位、各縣市政府等作為宣傳之用，或是在開藥後提供予患者參考。

另周延彰指出，為提升路口夜間交通安全，並考量黃光有穿透力強、低眩光的特性，白光則是可視度高，但過於明亮時，可能有眩光風險，公路局今年起打造「路段黃光、路口白光」的雙色溫照明配置。

周延彰解釋，此一設置透過路段與路口間的色溫差異，讓駕駛人在駛入路口前可以有視覺提醒與心理預警，促使減速並提高警覺，同時也讓行人在路口更容易被駕駛人察覺，有助於降低夜間交通事故發生，今年初完成7處雙色溫試辦路口，經改善後事故件數明顯下降，顯示具有正面效益。

交通部公路局交通管理組長姜宇峰補充，目前公路局持續將雙色溫照明推廣至其他地區，截至今年7月底，公路局已完成154處雙色溫路燈設置，依據推動進度評估，年底前可完成200處，計針對5條總長23公里、共64處路口進行換裝。

