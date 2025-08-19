自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

常見用藥安全駕駛指引出爐 9類藥物恐影響行車安全

2025/08/19 15:20

公路局副局長周延彰指出，安眠藥等9類藥物可能引起嗜睡、頭暈、注意力不集中，進而影響駕駛安全。（記者林志怡攝）

公路局副局長周延彰指出，安眠藥等9類藥物可能引起嗜睡、頭暈、注意力不集中，進而影響駕駛安全。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕若有身體不適或慢性病問題，使用按照醫囑使用藥物控制屬正常的醫學治療範疇，但若因此影響駕駛狀態、引發交通事故，就本末倒置了。交通部公路局說明，為讓國人瞭解用藥後安全駕駛知識，公路局製作常見用藥安全駕駛指引，讓駕駛上路前可以自我評估。

公路局副局長周延彰指出，安眠藥、麻醉藥、散瞳劑、肌肉鬆弛劑、部分止痛藥／感冒藥、部分抗組織胺藥、部分降血糖／血壓藥、部分抗焦慮／憂鬱藥、部分抗精神病藥可能引起嗜睡、頭暈、注意力不集中，進而影響駕駛安全。

因此，指引建議駕駛人上路前，應確認是否有嗜睡或疲勞、頭暈或視力模糊、反應遲鈍、注意力難以集中，以及冷汗、心悸、顫抖等低血糖症狀，或是其他醫師或藥師叮囑可能影響駕駛能力、不宜駕車情況的情況，若有前述任何一項，應避免駕駛。

周延彰表示，若駕駛人在行駛途中發現身體不適，應立刻將車輛停靠路邊，在低血糖時攝取快速升糖的食物，必要時也可選擇安全替代交通方案，比如請親友接送，搭乘計程車或尋求代駕服務，以及使用大眾運輸等，後續也會請醫療單位、各縣市政府等作為宣傳之用，或是在開藥後提供予患者參考。

另周延彰指出，為提升路口夜間交通安全，並考量黃光有穿透力強、低眩光的特性，白光則是可視度高，但過於明亮時，可能有眩光風險，公路局今年起打造「路段黃光、路口白光」的雙色溫照明配置。

周延彰解釋，此一設置透過路段與路口間的色溫差異，讓駕駛人在駛入路口前可以有視覺提醒與心理預警，促使減速並提高警覺，同時也讓行人在路口更容易被駕駛人察覺，有助於降低夜間交通事故發生，今年初完成7處雙色溫試辦路口，經改善後事故件數明顯下降，顯示具有正面效益。

交通部公路局交通管理組長姜宇峰補充，目前公路局持續將雙色溫照明推廣至其他地區，截至今年7月底，公路局已完成154處雙色溫路燈設置，依據推動進度評估，年底前可完成200處，計針對5條總長23公里、共64處路口進行換裝。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中