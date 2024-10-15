醫療無國界！嘉基贈史瓦帝尼血壓計推動社區健康

在我國駐史國大使館大使梁洪昇（中）見證下，嘉基林元薇主任（右2）代表院方捐贈100台血壓計，由史國衛生部護理司司長（左2）代表接受。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義基督教醫院長期與我國非洲友邦史瓦帝尼王國進行醫療服務計畫，每年派遣工作人員前往史國進行實地評估及長期駐點，日前嘉基派員赴史國捐贈100台腕式血壓計及1台血壓計校正儀，協助史國落實社區健康員促進計畫，期望協助提升對慢性疾病的檢查率，減輕對健康的威脅。

嘉基永續發展室國際合作專案主任林元薇表示，嘉基與史國合作多年，包括長達8年的「孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」、2023年與社區健康促進員（RHM）共同執行之小規模孕產婦血壓監測計畫，以及正在進行的Raleigh Fitkin Memorial Hospital合作計畫。

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在2023年進行小規模孕產婦血壓監測計畫時，因早期發現妊娠高血壓個案，及時轉介並追蹤以確認健康生產，獲得一線RHM和民眾肯定。

史國衛生部護理司司長Phetsile Dlamini代表接受捐贈時表示，史國正致力降低非傳染性疾病、慢性疾病的盛行率及死亡率，有了這些血壓計，RHM成員就可將基礎檢查帶入家戶，有助於日常檢查工作，達到更好的結果，期望減輕非傳染性疾病對史國人民帶來的健康威脅。

林元薇說，嘉基後續將安排儀器操作及維護保養教學，確保RHM可正確使用，並妥善保管此次受贈的設備。

嘉基也將持續和史國姐妹醫院Raleigh Fitkin Memorial Hospital進行合作，根據該院的策略計畫，協助提升醫療品質管理能力，發展醫療資訊系統及作業環境，並配合我駐館人員指導規劃，視當地需求提供必要支援。

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