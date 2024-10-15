秋冬到幫防疫！ 企業捐抗菌機給竹縣村里長

新竹縣副縣長陳見賢（左3）代表全縣村里長們接受奇鼎科技董事長鄭智文（右3）的捐贈，並回贈縣府的感謝狀給鄭智文。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天是新竹縣13鄉鎮市、192個村里長的幸運日，因為新竹縣子弟鄭智文所經營的奇鼎科技（股）公司，今天一口氣捐出200台的「車載光氧淨味抗菌機」給所有身在服務最前線的村里長們，希望他們勤快服務鄉親的同時，出行時也能有這台抗菌機在車上隨行以保護，也間接守護廣大鄉親的健康。

代表受贈的新竹縣副縣長陳見賢說，這是奇鼎科技繼2022年捐贈車載光氧淨味抗菌機給新竹縣警察局之後，董事長鄭智文再次回饋家鄉的善舉。

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畢竟村里長平時深入基層，過去疫情肆虐期間，他們更和公部門一起站在防疫的最前線，執行各項防疫工作。如果能這個抗菌機提高對村里長的健康防護，讓他們可以因此更安心服務鄉親外，鄉親也因而多一分保障，是雙贏的美事。

新竹縣奇鼎科技今天捐出約200台車載光氧淨味抗菌機給村里長們，甚至就連今天到場觀禮、勤走基層服務的縣議員們也受惠。（記者黃美珠攝）

陳見賢也說，天氣逐漸轉涼，民眾不可對流感、COVID-19等呼吸道病毒掉以輕心。其實除了前述村里長之外，他也認為縣議員們勤於服務基層也很需要加強防護，當場替到場的縣議員們也爭取到了每人1台。

奇鼎科技董事長鄭智文說，他出身新豐鄉後湖村，卻在湖口長大和創業。公司的產品主要是在做跟半導體有關的環境控制，像是潔淨、除灰、去一些包含細菌在內的有害物。

疫情期間，鄭智文找人研發開發了前述的抗菌機且捐贈給警局，事實證明也真的發揮了作用。現在就要進入冬天，流感和疫情仍不可以輕忽，所以他再捐一批抗菌機給村里長們，讓大家多一層保護、多一份幫助。

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