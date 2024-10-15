自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

秋冬到幫防疫！ 企業捐抗菌機給竹縣村里長

2024/10/15 13:03

新竹縣副縣長陳見賢（左3）代表全縣村里長們接受奇鼎科技董事長鄭智文（右3）的捐贈，並回贈縣府的感謝狀給鄭智文。（記者黃美珠攝）

新竹縣副縣長陳見賢（左3）代表全縣村里長們接受奇鼎科技董事長鄭智文（右3）的捐贈，並回贈縣府的感謝狀給鄭智文。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天是新竹縣13鄉鎮市、192個村里長的幸運日，因為新竹縣子弟鄭智文所經營的奇鼎科技（股）公司，今天一口氣捐出200台的「車載光氧淨味抗菌機」給所有身在服務最前線的村里長們，希望他們勤快服務鄉親的同時，出行時也能有這台抗菌機在車上隨行以保護，也間接守護廣大鄉親的健康。

代表受贈的新竹縣副縣長陳見賢說，這是奇鼎科技繼2022年捐贈車載光氧淨味抗菌機給新竹縣警察局之後，董事長鄭智文再次回饋家鄉的善舉。

畢竟村里長平時深入基層，過去疫情肆虐期間，他們更和公部門一起站在防疫的最前線，執行各項防疫工作。如果能這個抗菌機提高對村里長的健康防護，讓他們可以因此更安心服務鄉親外，鄉親也因而多一分保障，是雙贏的美事。

新竹縣奇鼎科技今天捐出約200台車載光氧淨味抗菌機給村里長們，甚至就連今天到場觀禮、勤走基層服務的縣議員們也受惠。（記者黃美珠攝）

新竹縣奇鼎科技今天捐出約200台車載光氧淨味抗菌機給村里長們，甚至就連今天到場觀禮、勤走基層服務的縣議員們也受惠。（記者黃美珠攝）

陳見賢也說，天氣逐漸轉涼，民眾不可對流感、COVID-19等呼吸道病毒掉以輕心。其實除了前述村里長之外，他也認為縣議員們勤於服務基層也很需要加強防護，當場替到場的縣議員們也爭取到了每人1台。

奇鼎科技董事長鄭智文說，他出身新豐鄉後湖村，卻在湖口長大和創業。公司的產品主要是在做跟半導體有關的環境控制，像是潔淨、除灰、去一些包含細菌在內的有害物。

疫情期間，鄭智文找人研發開發了前述的抗菌機且捐贈給警局，事實證明也真的發揮了作用。現在就要進入冬天，流感和疫情仍不可以輕忽，所以他再捐一批抗菌機給村里長們，讓大家多一層保護、多一份幫助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中