雲林「行動診所」上路 醫護藥3師同時守護偏鄉

雲林「行動診所」啟航，在草嶺神農飯店外廣場同時提供看診及癌篩、疫苗注射服務，吸引許多鄉親參加。（雲林縣府提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣「行動診所」今（8）日啟航，車上有心電圖、血壓、血氧等生理監測儀及手持超音波等設備，今天還搭載流感、新冠疫苗，前往草嶺提供看診、癌症篩檢及疫苗注射，受到村民熱情歡迎，一早就有數10人在草嶺遊客中心等候看診，村民感謝說，有了醫師上山大家不用為看病煩惱。

雲林縣衛生局長曾春美指出，為改善草嶺等偏鄉醫療，縣府克服各項規定，今年初開辦假日緊急醫療站，7月醫療服務上山，由台大雲林分院、成大斗六分院分別在每月第一、二週的週二上山看診，今天上路的「行動診所」上路可支援外展醫療服務。

請繼續往下閱讀...

雲林縣長張麗善說，雲林醫療不足、不均，這輛「行動診所」是由鈺齊集團董事長林文智與總經理廖芳祝捐贈行動醫療車改造，裡面配備五合一的生理監測儀、AED等設備，除了支援偏鄉診療，還擴大預防保健，包括疫苗注射、癌症篩檢等服務，是全國配備最完整的行動醫療車，並同時有醫師、護理師及藥師提供服務，守護偏鄉鄉親健康。

雲林「行動診所」啟航，裡面配置有五合一生理監測儀、AED、手持超音波等設備。（記者黃淑莉攝）

台大雲林分院馬惠明指出，雲林縣府今年對草嶺偏鄉醫療連射了3支箭，第一支是假日醫療站、第2支是建置巡迴醫療制度，第3支就是這輛行動醫療車，彌平了空間和技術上的障礙，照顧偏鄉民眾，台大雲林分院很驕傲成為這一系列計畫成員，未來會持續服務鄉親。

台大雲林分院罕病中心主任楊豐榮表示，不同一般行動醫療車，這輛車有診間，可以做超音波、心電圖，還有疫苗、藥櫃，所有門診可以做的在車上也都可以做，所以是醫師、護理師、藥師同時提供服務。

衛生局說，目前「行動診所」規劃草嶺地區的服務，支援每週假日緊急醫療站及巡迴醫療，如有需要外展醫療服務，行動醫療車即可支援。

雲林「行動診所」啟航到古坑草嶺服務，成大斗六分院醫師透過手持超音波為山上患者檢查。（雲林縣府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法