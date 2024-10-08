自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

雲林「行動診所」上路 醫護藥3師同時守護偏鄉

2024/10/08 16:46

雲林「行動診所」啟航，在草嶺神農飯店外廣場同時提供看診及癌篩、疫苗注射服務，吸引許多鄉親參加。（雲林縣府提供）

雲林「行動診所」啟航，在草嶺神農飯店外廣場同時提供看診及癌篩、疫苗注射服務，吸引許多鄉親參加。（雲林縣府提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣「行動診所」今（8）日啟航，車上有心電圖、血壓、血氧等生理監測儀及手持超音波等設備，今天還搭載流感、新冠疫苗，前往草嶺提供看診、癌症篩檢及疫苗注射，受到村民熱情歡迎，一早就有數10人在草嶺遊客中心等候看診，村民感謝說，有了醫師上山大家不用為看病煩惱。

雲林縣衛生局長曾春美指出，為改善草嶺等偏鄉醫療，縣府克服各項規定，今年初開辦假日緊急醫療站，7月醫療服務上山，由台大雲林分院、成大斗六分院分別在每月第一、二週的週二上山看診，今天上路的「行動診所」上路可支援外展醫療服務。

雲林縣長張麗善說，雲林醫療不足、不均，這輛「行動診所」是由鈺齊集團董事長林文智與總經理廖芳祝捐贈行動醫療車改造，裡面配備五合一的生理監測儀、AED等設備，除了支援偏鄉診療，還擴大預防保健，包括疫苗注射、癌症篩檢等服務，是全國配備最完整的行動醫療車，並同時有醫師、護理師及藥師提供服務，守護偏鄉鄉親健康。

雲林「行動診所」啟航，裡面配置有五合一生理監測儀、AED、手持超音波等設備。（記者黃淑莉攝）

雲林「行動診所」啟航，裡面配置有五合一生理監測儀、AED、手持超音波等設備。（記者黃淑莉攝）

台大雲林分院馬惠明指出，雲林縣府今年對草嶺偏鄉醫療連射了3支箭，第一支是假日醫療站、第2支是建置巡迴醫療制度，第3支就是這輛行動醫療車，彌平了空間和技術上的障礙，照顧偏鄉民眾，台大雲林分院很驕傲成為這一系列計畫成員，未來會持續服務鄉親。

台大雲林分院罕病中心主任楊豐榮表示，不同一般行動醫療車，這輛車有診間，可以做超音波、心電圖，還有疫苗、藥櫃，所有門診可以做的在車上也都可以做，所以是醫師、護理師、藥師同時提供服務。

衛生局說，目前「行動診所」規劃草嶺地區的服務，支援每週假日緊急醫療站及巡迴醫療，如有需要外展醫療服務，行動醫療車即可支援。

雲林「行動診所」啟航到古坑草嶺服務，成大斗六分院醫師透過手持超音波為山上患者檢查。（雲林縣府提供）

雲林「行動診所」啟航到古坑草嶺服務，成大斗六分院醫師透過手持超音波為山上患者檢查。（雲林縣府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中