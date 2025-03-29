健康網》狂喝手搖小心脂肪肝 醫推3飲食逆轉：青花菜上榜

醫師指出，青花菜富含膳食纖維，能夠幫我們調節血糖，減少肝臟脂肪的累積，並且有助於減少胰島素阻抗。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常喝手搖飲料當心脂肪肝上身！初日診所減重專科暨家醫科醫師李唐越說明，脂肪肝是指肝臟累積過多脂肪，當脂肪含量超過5%，甚至10%即符合定義。想要逆轉脂肪肝，除了戒酒、戒手搖飲料，也可以多吃3種魚類、豆漿、青花菜；平時也要控制體重，減少果糖攝取，才能幫助肝臟恢復健康。

脂肪肝不控制 恐肝炎、肝硬化

李唐越在Youtube「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」指出，手搖飲料普遍添加果糖，是造成脂肪肝的元兇之一，而果糖只能透過肝臟去代謝，一旦吃下過量的果糖，這些果糖就會轉換成脂肪儲存在肝臟中，造成脂肪肝。

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脂肪肝早期並不會出現明顯的症狀，如果不加以控制，可能會有更嚴重的肝臟問題。引發肝炎、肝纖維化甚至肝硬化的危害，想要逆轉脂肪肝，除了戒酒戒手搖飲料，也可以多吃以下幾種食物：

●魚類：富含Omega-3脂肪酸，有助於減少肝臟的發炎和脂肪的累積。

●豆漿：富含豐富的植物性蛋白質和大豆異黃酮，有助於調節脂肪代謝，減少肝臟內脂肪堆積，而大豆異黃酮，具有抗炎、抗氧化特性，有助於修復肝臟。

醫師說明，豆漿富含豐富的植物性蛋白質和大豆異黃酮，有助減少肝臟內脂肪堆積，而大豆異黃酮具有抗炎、抗氧化特性，有助於修復肝臟。（圖取自photoAC）

●青花菜：青花菜富含膳食纖維和抗氧化物質。膳食纖維能夠幫我們調節血糖，減少肝臟脂肪的累積，並且有助於減少胰島素阻抗。

李唐越表示，想要逆轉脂肪肝除了飲食，也必須要好好的控制體重，減少糖，尤其是果糖的攝取，才能幫助肝臟恢復健康。

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