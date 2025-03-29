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水電師傅肺栓塞 導管溶栓＋低溫療法救命

2025/03/29 05:30

▲黃聖瑋醫師說明林姓水電師傅的肺部血栓有4公分。（記者蔡淑媛攝）

▲黃聖瑋醫師說明林姓水電師傅的肺部血栓有4公分。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

34歲的林姓水電師傅今年2月打球時，左膝韌帶斷裂，1週後竟突然休克，失去呼吸心跳，被家人發現送醫，經CPR（心肺復甦術）搶救，18分鐘後恢復生命徵象。檢查發現是肺栓塞，緊急做導管溶栓手術，接著進行低溫療法搶救，術後9天清醒幸運生還，康復出院，且無神經學後遺症，能重回工作崗位。

部立台中醫院心臟內科醫師黃聖瑋指出，林姓患者平常有運動習慣，左膝韌帶斷裂後活動量驟減，疑似造成左下肢靜脈血栓，造成肺栓塞，救護人員到場時已失去呼吸心跳，緊急CPR一路搶救到急診才恢復，但心律不整、意識不清，進一步檢查診是肺動脈栓塞。

術後9天清醒 第21天康復出院

診斷顯示，患者的肺栓塞血塊有4公分，緊急做導管溶栓手術，術後手腳能活動，瞳孔對光線有反應，但瞳孔放大，生命跡象不穩，由於患者年輕且無重大疾病，以攝氏34度低溫療法，降低腦細胞等損傷，徹夜搶救。

隔日胸腔內科醫師黃仲儒接手，患者成功在住院第9天清醒，第10天脫離呼吸器，第21天康復出院，昨天與父母回院感謝2位醫師及醫療團隊的救治。待病況更穩定，將進行膝蓋韌帶治療。

黃聖瑋指出，肺栓塞合併休克的死亡率大幅提高，患者術後昏迷指數僅3-4分，低溫療法針對心跳停止，經急救後恢復心跳與血壓，意識仍昏迷的患者進行降溫治療，利用低溫，降低大腦、心臟的細胞代謝率，減少缺氧造成腦傷。

黃仲儒說，到院前心跳停止經急救後恢復呼吸心跳，進行低溫療法可存活出院的患者比例，在美國統計為12%、台灣9%；出院後能自行生活者在美國為9%、台灣僅2%。

▲林姓水電師傅的肺部血栓有4公分。（記者蔡淑媛翻攝）

▲林姓水電師傅的肺部血栓有4公分。（記者蔡淑媛翻攝）

▲林姓水電師傅感謝黃聖瑋（右）和黃仲儒2位醫師的救治。（記者蔡淑媛攝）

▲林姓水電師傅感謝黃聖瑋（右）和黃仲儒2位醫師的救治。（記者蔡淑媛攝）

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