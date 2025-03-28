AI發威！國合會攜手美賓州大學 助索馬利蘭醫療病歷系統智慧化

索馬里蘭醫師大讚國合會攜手美國賓州大學華頓商學院打造的AI自動生成病歷系統。（國合會提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕我國4年半前與位於非洲之角的索馬利蘭共和國簽署雙邊技術合作協定，並派遣技術團。我國國際合作發展基金會（國合會）與賓州大學華頓商學院合作，將人工智慧 （AI）導入索國醫療資訊系統，以自動生成病歷之功能，本週已正式上線。

國合會表示，索馬利蘭的官方語言為索馬里語，但為與國際接軌，官方要求醫護人員以英文撰寫病歷，卻發生醫護人員英文程度不一，打錯字、缺少標點符號或隨意輸入，導致病歷不完整等情況，影響臨床診斷的準確性。

請繼續往下閱讀...

國合會說明，因此國合會自2024年12月由駐索馬利蘭技術團、華頓商學院以及索馬利蘭衛生發展部簽署合作協議後，正式啟動「索馬利蘭醫療資訊管理效能提升計畫AI專案」。

AI自動生成病歷系統除大幅降低病歷記錄出錯率，同時縮短了醫師書寫病歷的時間，使當地醫師將更多精力投入到醫療專業中。（國合會提供）

國合會計畫經理林秉正表示，目前合作模式是由駐地技術團隊負責系統開發，華頓商學院設計演算法，並由索國衛生發展部協調醫院執行測試與上線。華頓商學院亦資助AI伺服器連線所需經費，並協助改善索馬利蘭機房的網路連線速度。

林秉正說明，本次上線的AI功能透過人機互動方式生成電子病歷，有效提升臨床診斷效能，特別是對於複雜病例及需要詳細追蹤的患者帶來莫大的幫助。

新功能推出也令當地醫師實測後直言，原本台灣協助開發的醫療資訊系統已經很好用了，但這項AI技術讓診療過程更加順暢，大幅降低病歷記錄出錯率，同時縮短了抄寫病歷的時間，讓醫師能將更多精力投入專業中。

國合會副秘書長謝佩芬表示，國合會將持續協助索馬利蘭醫療體系最佳化相關AI功能，另也同步規劃開發「AI健康助理」功能，盼充分運用台灣優勢的AI技術，提升索國醫療服務品質，以期達成外交部長林佳龍「榮邦計畫」底下，「智慧醫療與健康產業」的重點計畫。

國合會駐索馬利蘭技術團「醫療資訊管理效能提升計畫」種子學員於計畫辦公室進行程式開發討論。（國合會提供）

國合會「索馬利蘭醫療資訊管理效能提升計畫」計畫經理林秉正與團隊成員討論。（國合會提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法