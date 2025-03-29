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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

注意！帶狀疱疹也有家族史

2025/03/29 05:30

▲如果家人有罹患帶狀疱疹的話，要小心有可能也會得到帶狀疱疹；示意圖。（照片來源：shutterstock）

▲如果家人有罹患帶狀疱疹的話，要小心有可能也會得到帶狀疱疹；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／林欣儀

68歲的劉先生，因為右側胸痛及背痛在女兒的陪同下來就診。仔細檢視下，看到他的皮膚上有一群紅色的疹子，除了右側胸部，右側背部也有，因為反覆的尖銳刺痛，已經有5天沒辦法好好睡覺。根據理學檢查以及症狀病史，診斷是帶狀疱疹，也就是「皮蛇」；他的40歲女兒表示自己已經得過2次帶狀疱疹。

2天後，50歲的陳女士前來就醫，她的左側乳房及左側背部，有幾個群聚的潰瘍傷口，疼痛難忍，已經有1週都無法入眠。她並表示，在洗澡時，一直對著潰瘍傷口沖水，想要減輕痛感。當告知她帶狀疱疹合併細菌感染。她很驚訝地說，她的弟弟去年才剛得第一次的帶狀疱疹。

癌症有家族史，那麼「帶狀疱疹也會有家族史嗎？」答案為「是的」。從1965到2018年，有一個長達53年的帶狀疱疹疾病相關特性分析統計（Open Forum Infectious Diseases, Volume 7,Issue 1,January 2020），分析了3,768,691個帶狀疱疹病人的病例，發現在376萬多個帶狀疱疹病人裡面，最容易得帶狀疱疹的相關特性是免疫功能有缺陷，或是免疫力抑制的患者；排名第2的是有帶狀疱疹家族史的患者；排名第3的是癌症患者；第4是紅斑性狼瘡的患者。

若家人罹患 宜施打帶狀疱疹疫苗

帶狀疱疹病因是水痘病毒的再活化，許多人的水痘是小時候得到的，所以並沒有印象，或者只打過1次水痘疫苗，後來長水痘時，症狀不明顯，以為自己沒有長過水痘。

因此在得到帶狀疱疹的時候，並不知道這個症狀就是帶狀疱疹。全球每年有幾百萬人得到帶狀疱疹，雖然可以透過病毒藥物進行治療，但是仍然引起了許多眼科疾病、血管、內臟和神經系統的併發症，腎功能不佳患者藥物治療效果也不佳。

這些併發症除了增加醫療成本之外，並給患者帶來經濟負擔及生活的影響，最主要的併發症是疱疹後神經痛。大約20%的疱疹患者，會有疱疹後神經痛，可能會持續數月或者數年，疼痛發作時可能堪比癌症的疼痛或分娩的疼痛，許多人甚至過著疼痛導致無法入睡的生活。

如果家人有罹患帶狀疱疹的話，要特別小心，因為自己也很可能會得到帶狀疱疹。

目前帶狀疱疹有疫苗可以施打，建議如果家人有罹患帶狀疱疹的話，自己可以考慮施打帶狀疱疹疫苗。新型的帶狀疱疹疫苗，免疫功能缺陷或免疫力抑制患者，以及在接受免疫治療患者也可使用，施打10年之後，還是有將近9成的保護力。

（作者為雙和醫院皮膚科醫師）

▲帶狀疱疹於右背。（照片提供／林欣儀）

▲帶狀疱疹於右背。（照片提供／林欣儀）

▲帶狀疱疹於右胸。（照片提供／林欣儀）

▲帶狀疱疹於右胸。（照片提供／林欣儀）

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