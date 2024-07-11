代謝症候群小心「走路也會喘」 現在就醫還能抽大獎

國民健康署首度推出「2024戰勝代謝症候群」獎勵活動。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕肥胖是現代人常見的文明病，即使體重正常，可能還是有血脂等其他問題，長期放任「代謝症候群」，將大幅提高未來罹患慢性病的風險，國民健康署呼籲具有相關風險的民眾，可以到全台近2700家的合作診所就醫，現在加入代謝症候群防治計畫並完成報名、達成規定目標，還能抽AI手機大獎。

現年42歲的吳小姐是代謝症候群個案，體重最重時，BMI飆破30、體重達到64公斤，還有糖化血色素、血脂過高，光是走路都會喘，本以為是心臟出問題，在診所自費抽血檢查後才知道是太胖造成，後來通過飲食改善、快走運動等，現在體重已經降低到60公斤，以往輕微運動就會喘的情況也明顯改善。

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營養師公會全國聯合會副理事長陳珮蓉解釋，代謝症候群最明顯的就是體檢報告「滿江紅」，改善飲食、適量運動，把降低體重是最有效的改善做法，雖然網路有很多資料，但呼籲民眾要看「是不適合自己」，與醫師、營養師合作，找到有效率、能長期維持效果的，才是最好的方案。

目前全台有近2700家診所、超過4300位醫師加入代謝症候群防治計畫，迄今收案超過21萬人，參與者幾乎全數都有接受至少1項不健康生活習慣改善指導，追蹤管理至少3次以上，超過7成個案得以改善至少1項異常指標，近2成還能成功將代謝症候群異常指標降低到3項以下，已非代謝症候群。

醫師公會全聯會理事長周慶明則說，「代謝症候群」防治是預防疾病時、非常具有前瞻性的計畫，希望在民眾處於亞健康狀態時，即時通過改善生活習慣，阻斷疾病發生的可能性，目前國人餘命中有10%不健康，會需要許多照顧與協助，難免造成周邊親友負擔，未來也希望有3萬名以上醫師投入防治與追蹤。

此外，國健署首度推出「2024戰勝代謝症候群」獎勵活動，即日起只要是加入代謝症候群防治計畫的民眾，在9月底前到活動網站報名，前3000名報名成功者即可獲得參賽獎的200元等值數位商品，成功改善任1項代謝症候群異常指標的民眾，還有機會抽中好禮，最大獎為AI手機，民眾可至活動官網了解詳情。

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