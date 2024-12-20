今年禁菸裁罰破千萬！ 吸菸者、場所負責人都挨罰

耶誕、跨年佳節將至，參加派對活動別忘「禁菸規定」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕耶誕、跨年佳節將至，參加派對活動別忘「禁菸規定」，根據國健署統計，截至今年11月底，地方衛生局累計裁罰違反「菸害防制法」案件高達近4千件，累計罰款金額破1900萬元，吸菸者和場所負責人若心存僥倖，恐讓荷包失血。

國健署菸害防制組組長羅素英指出，今（2024）年截至11月底，地方衛生局針對禁菸場所違規案件共裁罰1067名場所負責人，罰金總額達1376.8萬元，此外，吸菸者違規吸菸的裁罰案件也有2874件，累計罰金556.7萬元。依規定禁菸場所未設禁菸標示、提供吸菸器具或容許吸菸，場所負責人最高可罰5萬元，吸菸者在禁菸場所吸菸，最高也會被罰1萬元。

請繼續往下閱讀...

羅素英表示，去（2023）年3月22日「菸害防制法」新制上路以來，禁菸範圍進一步擴大，除了大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所全面禁菸外，酒吧、夜店等僅允許在具獨立空調與隔間的室內吸菸室內吸菸，此外國家公園、自然公園、風景特定區、森林遊樂區及公園綠地等場所，若未設置吸菸區，則全面禁止吸菸，各地政府累計公告逾3萬處禁菸場所，如便利商店騎樓、公車候車亭、休閒農場等都在禁菸範圍內。

羅素英提醒，年底活動多，無論是耶誕派對、跨年活動，吸菸者務必注意地點是否禁菸，避免在熱鬧的場合因違規吸菸被抓包。若發現禁菸場所內有人違規吸菸，可以撥打國健署免付費檢舉專線0800-531-531，或向當地衛生局檢舉，共同營造無菸生活環境。

國健署強調，檢舉案件均會依法查處，保障民眾健康，同時為協助吸菸者遠離菸害，國健署提供多元且免費的戒菸服務，全國約有2700家醫療機構，民眾也可撥打免費戒菸專線0800-636-363，或透過語音留言、LINE通訊（ID：@tsh0800636363）聯繫，獲得個人化戒菸諮詢與服務。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法