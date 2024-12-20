自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

元旦起流感疫苗全民開打 竹縣尚餘1.8萬劑籲各族群踴躍接種

2024/12/20 14:32

新竹縣府呼籲民眾踴躍接種流感疫苗。（資料照）

新竹縣府呼籲民眾踴躍接種流感疫苗。（資料照）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣公費流感疫苗到本週一（16日）為止還有1萬8000劑，衛生局呼籲65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事人員幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成接種，明年元旦起將擴大提供6個月以上未施打者施打，呼籲縣民踴躍接種預防保健。

縣府衛生局表示，國內流感疫情持續升溫，隨著時序入冬，已進入呼吸道病毒活躍時期，加以年末聖誕、跨年、探親旅遊等活動頻繁，流感及COVID-19 疾病傳播風險上升，最佳預防之道就是打疫苗。

根據中央資料顯示，本流感季自10月1日起到12月9日為止，已累計309例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多（占59%），另死亡病例累積61例，其中98%未接種本季流感疫苗；死亡數為近10年同期最高。

另年末聚餐活動頻繁，COVID-19疾病傳播風險也上升，同樣也請符合資格民眾亦踴躍接種COVID-19 疫苗，共同提升保護力，保護自己與家人朋友健康。

新竹縣政府衛生局今天公開催打流感疫苗。（取自竹縣府官網）

新竹縣政府衛生局今天公開催打流感疫苗。（取自竹縣府官網）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中