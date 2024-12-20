元旦起流感疫苗全民開打 竹縣尚餘1.8萬劑籲各族群踴躍接種

新竹縣府呼籲民眾踴躍接種流感疫苗。（資料照）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣公費流感疫苗到本週一（16日）為止還有1萬8000劑，衛生局呼籲65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事人員幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成接種，明年元旦起將擴大提供6個月以上未施打者施打，呼籲縣民踴躍接種預防保健。

縣府衛生局表示，國內流感疫情持續升溫，隨著時序入冬，已進入呼吸道病毒活躍時期，加以年末聖誕、跨年、探親旅遊等活動頻繁，流感及COVID-19 疾病傳播風險上升，最佳預防之道就是打疫苗。

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根據中央資料顯示，本流感季自10月1日起到12月9日為止，已累計309例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多（占59%），另死亡病例累積61例，其中98%未接種本季流感疫苗；死亡數為近10年同期最高。

另年末聚餐活動頻繁，COVID-19疾病傳播風險也上升，同樣也請符合資格民眾亦踴躍接種COVID-19 疫苗，共同提升保護力，保護自己與家人朋友健康。

新竹縣政府衛生局今天公開催打流感疫苗。（取自竹縣府官網）

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