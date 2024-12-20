人工智慧輔助醫療 奇美醫院導入GPT系統為手術安全添保險

奇美醫院導入生成式人工智慧（GPT）技術，打造麻醉風險評估系統，結合大數據與圖形化報告，快速提升醫病溝通效率，成功助75歲病患克服手術恐懼。示意圖。（奇美醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕GPT也能協助醫師綜合判斷。75歲的張先生因擔憂麻醉風險而遲遲不敢接受疝氣手術，奇美醫院麻醉部將病患數據導入GPT進行綜合麻醉風險評估，系統快速生成個人化風險報告，大幅提升醫病溝通效率，讓張先生安心接受手術。

近期一名婦人因電波拉皮手術麻醉不當導致死亡的新聞，再度引發社會對麻醉安全的關注。在手術量逐年增加的現代醫療環境中，麻醉風險評估的重要性愈發受到重視。奇美醫院率先導入GPT技術，打造出新一代麻醉風險評估系統，為手術安全提供「一步到位」的解決方案。

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原本奇美醫院需為每個手術建立單獨模型，但有了GPT的幫助，結合醫院的病患資料數據，在去除個資後，能快速運算多項複雜的風險量表，包括術後心血管事件、肺部併發症及腎功能損傷等，並生成簡明的圖形化數據與文字說明。

張先生就是受益者之一。他因對麻醉風險感到憂慮而延遲手術。麻醉醫師褚錦承副部長運用該系統，快速為張先生生成中低風險的評估報告，並以清楚的圖表和說明解釋風險狀況，成功化解張先生及其家屬對麻醉的疑慮。

奇美醫院的新一代生成式人工智慧輔助麻醉風險評估系統不僅榮獲國內外多項獎項，更獲得國家專利認可，未來該技術將持續拓展應用範圍。

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