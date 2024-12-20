健康網》週末更冷 專家提「發熱衣」正確穿法

近期冷氣團一波接一波，氣象專家預測21日冬至當日又有冷空氣報到。該怎麼穿發熱衣，成為大家關注的焦點。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期嚴寒天氣持續，不少人喜愛穿發熱衣，然有不少人穿著發熱衣進入室內，卻感到有悶熱感，甚至會流汗。如何穿發熱衣才能保暖呢？

中央氣象署說明，今（20日）白天起冷空氣減弱，北臺灣高溫稍回升到17、18度，而其他地區高溫可以回升到21至23度，但中南部仍需留意日夜溫差大，澎湖16至18度、金門11至18度、馬祖11至13度；天氣方面，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部地區整天雲量較多，偶有局部降雨，桃園以南地區及澎金馬大多可見到陽光，為晴到多雲的天氣。

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不過明（21）日另有冷空氣跟著南下，依據台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文說明，週末的冷氣團強度在大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團中間，影響時間初估落在21日到23日，冷氣團最強烈時刻，中北部與東北部等局部地區，很可能出現攝氏10度以下低溫。

家事達人陳映如在粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」表示，發熱衣的保暖效果佳，有時到了室內，卻容易有悶熱感。尤其到了有暖氣的地方，甚至會流汗。陳映如建議，可以試試看排汗衣加發熱衣的穿搭法：先穿一件排汗背心，再穿發熱衣。如此一來，可以保持身體乾爽舒適，同時維持擁有良好的保暖效果。

另方面，穿著發熱衣的方法錯誤，不但毫無效果，還會感覺更冷。中醫師余雅雯在粉專「上璽中醫 余雅雯 中醫師」說明，不少人常犯錯誤穿著有：在發熱衣裡再襯一件衣服或穿太寬鬆的衣服，都會因為無法吸水氣，水氣就留在皮膚上，無法達到發熱保暖效果；還有人運動時會穿發熱衣保暖，但其實發熱衣的特殊纖維會讓汗水無法排出，因此會感覺更冷。

受冷氣團影響，位在玉山北峰的玉山氣象站，出現厚厚霧淞、冰珠，高山區呈現一片銀白世界。（玉管處提供）

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