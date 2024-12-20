自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》週末更冷 專家提「發熱衣」正確穿法

2024/12/20 15:19

近期冷氣團一波接一波，氣象專家預測21日冬至當日又有冷空氣報到。該怎麼穿發熱衣，成為大家關注的焦點。（圖取自freepik）

近期冷氣團一波接一波，氣象專家預測21日冬至當日又有冷空氣報到。該怎麼穿發熱衣，成為大家關注的焦點。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期嚴寒天氣持續，不少人喜愛穿發熱衣，然有不少人穿著發熱衣進入室內，卻感到有悶熱感，甚至會流汗。如何穿發熱衣才能保暖呢？

中央氣象署說明，今（20日）白天起冷空氣減弱，北臺灣高溫稍回升到17、18度，而其他地區高溫可以回升到21至23度，但中南部仍需留意日夜溫差大，澎湖16至18度、金門11至18度、馬祖11至13度；天氣方面，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部地區整天雲量較多，偶有局部降雨，桃園以南地區及澎金馬大多可見到陽光，為晴到多雲的天氣。

不過明（21）日另有冷空氣跟著南下，依據台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文說明，週末的冷氣團強度在大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團中間，影響時間初估落在21日到23日，冷氣團最強烈時刻，中北部與東北部等局部地區，很可能出現攝氏10度以下低溫。

家事達人陳映如在粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」表示，發熱衣的保暖效果佳，有時到了室內，卻容易有悶熱感。尤其到了有暖氣的地方，甚至會流汗。陳映如建議，可以試試看排汗衣加發熱衣的穿搭法：先穿一件排汗背心，再穿發熱衣。如此一來，可以保持身體乾爽舒適，同時維持擁有良好的保暖效果。

另方面，穿著發熱衣的方法錯誤，不但毫無效果，還會感覺更冷。中醫師余雅雯在粉專「上璽中醫 余雅雯 中醫師」說明，不少人常犯錯誤穿著有：在發熱衣裡再襯一件衣服或穿太寬鬆的衣服，都會因為無法吸水氣，水氣就留在皮膚上，無法達到發熱保暖效果；還有人運動時會穿發熱衣保暖，但其實發熱衣的特殊纖維會讓汗水無法排出，因此會感覺更冷。

受冷氣團影響，位在玉山北峰的玉山氣象站，出現厚厚霧淞、冰珠，高山區呈現一片銀白世界。（玉管處提供）

受冷氣團影響，位在玉山北峰的玉山氣象站，出現厚厚霧淞、冰珠，高山區呈現一片銀白世界。（玉管處提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中