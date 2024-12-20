自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》你也是嗎？大腸癌年輕化 研究揭6原因

2024/12/20 12:17

不少研究皆說明，肥胖為大腸癌增加之風險。（圖取自shutterstock）

不少研究皆說明，肥胖為大腸癌增加之風險。（圖取自shutterstock）

相關新聞請見

大腸癌新發個案增逾千人 胃腸肝膽科醫：應增加篩檢便利性

力拚癌症死亡率降3成！元旦起5癌篩檢資格放寬 成人健檢年齡放寬

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大腸癌在國內相當常見，根據今（19）日衛福部國健署發表之2022年癌症登記資料顯示，大腸癌新發個案人數比2021年增加1405人，且發生人數的排名高居第2位。放眼全球，大腸癌發生年齡更是一直在下降。腎臟科醫師王介立指出，飲食與生活型態改變、肥胖者多、腸道菌相失衡等因素，皆可能是大腸癌年輕化原因

王介立在粉專「王介立醫師」說明，根據 2022 年發表於《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）的綜論文章分析，主要原因可能包含以下幾點：

●生活型態與飲食習慣的轉變：過去數十年來，全球普遍受到「西方化」飲食模式的影響，例如高紅肉、高加工食品、精緻糖類與含糖飲料的攝取增加，同時全穀物及富含植物性纖維的食物比例卻相對下降。這些飲食改變可能干擾腸道菌相（gut microbiome），導致慢性發炎及促進腫瘤生長的環境。

●肥胖與久坐行為的盛行：肥胖率與久坐行為在年輕人中的提升，也被認為與早發型大腸癌的增加有關。肥胖可能透過代謝、荷爾蒙和腸道菌相的改變，提升罹癌風險。

●腸道菌相失衡（dysbiosis）：飲食與生活型態的因素會改變腸道菌相組成，增加有害菌並減少有益菌，使得結直腸黏膜長期處於慢性發炎狀態，進而提高早期產生腫瘤的機會。

●遺傳因素與家族史：雖多數早發性大腸癌為散發病例（並非明確遺傳突變引起），但整體來說，年輕患者中具有遺傳性大腸癌症候群（如 Lynch 症候群）的比例較年長患者高。即便如此，家族史並非所有早發病例的主因，仍有許多為無明確家族史的年輕病例。

●早期篩檢與診斷盲區：傳統上，大腸癌篩檢建議在50歲後開始，因此許多年輕患者因症狀不明顯或延誤就醫而在較晚期才被診斷出。此外，許多年輕人缺乏固定的家庭醫師、保險與篩檢資源，往往導致診斷延遲和病程進展。

●臨床特徵與診斷困難：年輕患者往往在左側結腸（尤其是直腸）出現腫瘤，並常以出血、腹痛、腹脹、排便習慣改變等症狀呈現，這些症狀常被誤判為良性問題（如痔瘡、腸躁症）而延誤診斷。

最後王介立總結，早發性大腸癌的增加是一個多因素交織的結果，包括現代飲食與生活模式的改變、肥胖的盛行、腸道菌相失衡，以及既有篩檢政策的年齡限制。未來公共衛生與臨床策略應更積極推動生活型態改善、提升對年輕族群症狀的警覺性、適度調降篩檢起始年齡，以及加強遺傳諮詢與測試，以因應這個全球性的新興趨勢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中