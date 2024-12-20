健康網》你也是嗎？大腸癌年輕化 研究揭6原因

不少研究皆說明，肥胖為大腸癌增加之風險。（圖取自shutterstock）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大腸癌在國內相當常見，根據今（19）日衛福部國健署發表之2022年癌症登記資料顯示，大腸癌新發個案人數比2021年增加1405人，且發生人數的排名高居第2位。放眼全球，大腸癌發生年齡更是一直在下降。腎臟科醫師王介立指出，飲食與生活型態改變、肥胖者多、腸道菌相失衡等因素，皆可能是大腸癌年輕化原因

王介立在粉專「王介立醫師」說明，根據 2022 年發表於《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）的綜論文章分析，主要原因可能包含以下幾點：

●生活型態與飲食習慣的轉變：過去數十年來，全球普遍受到「西方化」飲食模式的影響，例如高紅肉、高加工食品、精緻糖類與含糖飲料的攝取增加，同時全穀物及富含植物性纖維的食物比例卻相對下降。這些飲食改變可能干擾腸道菌相（gut microbiome），導致慢性發炎及促進腫瘤生長的環境。

●肥胖與久坐行為的盛行：肥胖率與久坐行為在年輕人中的提升，也被認為與早發型大腸癌的增加有關。肥胖可能透過代謝、荷爾蒙和腸道菌相的改變，提升罹癌風險。

●腸道菌相失衡（dysbiosis）：飲食與生活型態的因素會改變腸道菌相組成，增加有害菌並減少有益菌，使得結直腸黏膜長期處於慢性發炎狀態，進而提高早期產生腫瘤的機會。

●遺傳因素與家族史：雖多數早發性大腸癌為散發病例（並非明確遺傳突變引起），但整體來說，年輕患者中具有遺傳性大腸癌症候群（如 Lynch 症候群）的比例較年長患者高。即便如此，家族史並非所有早發病例的主因，仍有許多為無明確家族史的年輕病例。

●早期篩檢與診斷盲區：傳統上，大腸癌篩檢建議在50歲後開始，因此許多年輕患者因症狀不明顯或延誤就醫而在較晚期才被診斷出。此外，許多年輕人缺乏固定的家庭醫師、保險與篩檢資源，往往導致診斷延遲和病程進展。

●臨床特徵與診斷困難：年輕患者往往在左側結腸（尤其是直腸）出現腫瘤，並常以出血、腹痛、腹脹、排便習慣改變等症狀呈現，這些症狀常被誤判為良性問題（如痔瘡、腸躁症）而延誤診斷。

最後王介立總結，早發性大腸癌的增加是一個多因素交織的結果，包括現代飲食與生活模式的改變、肥胖的盛行、腸道菌相失衡，以及既有篩檢政策的年齡限制。未來公共衛生與臨床策略應更積極推動生活型態改善、提升對年輕族群症狀的警覺性、適度調降篩檢起始年齡，以及加強遺傳諮詢與測試，以因應這個全球性的新興趨勢。

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