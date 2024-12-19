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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

大腸癌新發個案增逾千人 胃腸肝膽科醫：應增加篩檢便利性

2024/12/19 16:28

衛福部國民健康署2022年最新癌症登記資料，大腸癌新發個案人數較2021年增加1405人；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

衛福部國民健康署2022年最新癌症登記資料，大腸癌新發個案人數較2021年增加1405人；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕國人飲食習慣西化、缺乏運動習慣，導致大腸癌持續造成健康。衛福部國民健康署2022年最新癌症登記資料，大腸癌新發個案人數較2021年增加1405人。胃腸肝膽科醫師直言這是「疫情期間的債」，呼籲政府設法提高民眾篩檢的便利性，並通過各項措施減少民眾大腸癌風險曝露。

國健署2022年癌症登記資料顯示，大腸癌居於國人10大癌症發生人數第2位，新發個案數為1萬7643人，年齡中位數為67歲，標準化死亡率為每10萬人14.7人，其中新發個案數較2021年增加1405人，年齡中位數則持平，標準化死亡率略增0.1人。

邱瀚模指出，非傳染性疾病仍是人類主要死因，不會因為疫情就消失。但新冠肺炎疫情期間，政府與民眾都因為疫情而荒廢篩檢，很多癌前病變與早期癌症患者沒能被偵測出來，接下來應該要用更聰明的方式做篩檢，不只是單純的放寬篩檢資格，還要提高民眾進行篩檢的便利性，同時完善篩檢架構與環境。

邱瀚模指出，明（2025）年國健署將下修大腸癌篩檢年齡，凡45至74歲、40至44歲具家族史的民眾，都可以公費篩檢，但40至49歲以下的民眾白天幾乎沒有時間可以篩檢，以現行制度來說，也不可能請病假，造成篩檢上的困難，應跨部會由勞動部等單位進行討論，設法降低相關阻礙。

此外，邱瀚模提到，對於具有家族史的民眾，第一線醫療人員其實無從確認其身份，屆時難保有民眾自稱「具有家族史」、藉此使用公費篩檢服務，反而讓50歲以上風險更高的人等待更久，且年齡下修將找出更多遺傳性大腸癌患者，政府應考慮提供相關檢驗與追溯資源。

邱瀚模指出，目前我國對於大腸癌減少危險曝露作為消極，應針對國人飲食習慣、運動等方面提出具體措施，比如美國許多州實施糖稅等作為，同時也要檢討現行篩檢架構，過去投資在篩檢的經費、來自公部門的資源都遠遠不夠，患者後續若使用到健保資源，對醫療單位來說，健保點值低也是一大問題。

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