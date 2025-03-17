台灣重症兒360發展協會成立 盼給予全方位照顧

台灣重症兒360發展協會近日成立，將致力於重症兒童與家庭的全方位照顧議題。（協會提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕台灣重症兒360發展協會近日成立，我國雖有高度可近性的醫療照護體系，然而對於有醫療特殊照顧需求的重症兒童和家庭而言，就學、生活與照顧上仍然面臨諸多困境。協會期盼協助重症兒童全人、全家、全社區、全方位之健康、醫療、照顧、教育、生活的成長發展與社會融合。

協會籌備會主任委員暨台大醫院兒童醫院小兒部兒童胸腔加護科主任呂立去年9月與多位夥伴到日本的參訪促成了協會的誕生，因此期許協會透過集結專業人員，匯聚大家的力量，帶給重症兒童家庭更好的支持、更好的生命。

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立委林月琴致詞表示，未來如何協助完善社區端對醫療和社福長照的整合，仍需要繼續努力，她期盼有更好的喘息與支持機制，讓照顧提供者也能好好照顧自己。立委陳培瑜提到，重症孩子們就學、進到教育現場後，有各種需要協助的事情，像是交通車、學校設施、各項溝通協調等，未來的路還很長，感謝各界一起支持重症兒童。

衛生福利部長期照顧司司長祝健芳感謝醫師呂立與呼吸治療師楊玲玲過往對於重症兒童照顧制度與指引的建立給予很高品質的協助，很高興見證協會成立。台北市立聯合醫院副總院長林陳立恭喜協會成立，匯聚大家的力量，促進更完善的資源整合。

智障者家長總會副理事長陳節如勉勵協會，持續協助資源整合倡議，爭取重症兒童所需的醫療與社區生活照顧支持、受教資源，建構全面性地重症兒家庭支持系統。在宅醫療學會理事長余尚儒遠從台東蒞臨與會，並表示，日本曾有從0歲照顧到100歲的案例，希望未來台灣的體制也能夠對重症兒家庭有更進步的支持。

日本小兒在宅醫療學會理事長前田浩利特別錄製影片祝賀協會成立，他提到日本2021年施行「重症兒童支援法」後，對重症兒童的支援有較多的進展，他也勉勵協會為「讓每一個孩子都能幸福生活，實現真正珍視生命的社會」共同努力。

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