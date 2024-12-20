力拚癌症死亡率降3成！元旦起5癌篩檢資格放寬 成人健檢年齡放寬

國健署自2025年起放寬癌症篩檢資格，盼找出早期個案、及早治療，增加患者存活率。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕總統賴清德喊出2030年癌症死亡率減少30%，但最新癌症登記資料顯示，我國受疫後癌症浪潮威脅，新發癌症個案數恐大幅增加。國民健康署自2025年元旦起放寬成人健檢資格，並擴大實施大腸癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌，同時提高相關補助與醫療院所給付金額，盼藉此及早發現個案並投入治療。

根據國健署2022年癌症登記資料，我國新發癌症個案數達13萬293人，較2021年增加8531人，且新發個案數較2021年增加超過千人，國健署推測此一趨勢與疫情期間民眾篩檢與就醫意願低落，直到2022年疫情趨緩後，才在癌症篩檢與就醫過程中確定罹癌有關，新發癌症人數也因此大幅增加。

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為及早發現早期癌症個案並提供治療，提高治癒率、降低死亡率，國健署國健署自2025年元旦起，擴大實施癌症篩檢，相關預算上看68億元，並放寬大腸癌糞便潛血檢查年齡限制自現行50-74歲，放寬至45-74歲與40-44歲具有家族史者。

子宮頸癌篩檢方面，抹片檢查自30歲以上女性每年1次，擴大提供25歲以上女性至29歲婦女每3年1次，且新增篩檢工具，提供35歲、45歲、65歲婦女當年1次人類乳突病毒檢測服務；乳癌篩檢目前僅限45-69歲女性每2年進行1次乳房X光攝影檢查，自2025年起也將放寬至40-74歲女性。

另針對肺癌方面，國健署針對具有肺癌家族史者放寬篩檢條件，自男性50-74歲、女性45-74歲，放寬至男性45-74歲、女性40-74歲，同時針對50-74歲、戒菸未達15年者，調整重度吸菸史相關限制，自30包-年以上者，放寬為20包-年以上。

此外，為維護中老年人健康，早期發現慢性病、早期介入及治療，國健署擴大補助30至39歲族群每5年一次成人預防保健（成人健檢）服務，並維持現行40歲以上、65歲以下民眾每3年1次，65歲以上一般民眾、55歲以上原住民、35歲以上小兒麻痹患者每年1次成人健檢補助，且補助金額自520元調升至880元，2025年預估服務人數可達230萬人。

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