健康網》口乾舌燥當心內臟失調 中醫推蘆筍 清熱利尿降血壓

中醫師表示，蘆筍不只能清熱解渴，還有利尿、補虛、減肥、抗癌、促進消化、降血壓等功效；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季越發炎熱，常常感到口乾舌燥，當心與內臟經絡失調有關！中醫師余雅雯表示，口乾舌燥不只與火氣大有關，還可能與脾臟、腎臟、肝臟、肺臟、心臟失調有關。此時除了多喝水，也可以透過飲食消暑。推薦有「蔬菜之王」美名的蘆筍，不只能清熱解毒清熱，還具利尿、補虛、減肥、抗癌、促進消化、降血壓等功效。

余雅雯於臉書粉專「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文分享個案，懷疑自己有乾燥症的病人曾就診，驗血後顯示一切正常，沒有免疫系統問題，患者火氣大，問診時遠遠就聞到口臭，且有口瘡問題。喝水也無法解渴。余雅雯表示會開立健脾利水藥物，讓患者不禁疑惑問道：「我的身體不是已經缺水了嗎？為什麼還需要藥物來代謝水分？」

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余雅雯對此解釋，問題出在患者脾胃功能不佳，必須先處理好脾胃問題，才能有效地將水分輸送到身體的各個細胞。

蘆筍纖維多助排便 豐富維生素E能護心

而蘆筍正是適合夏季食用的消暑食材。夏天適量吃水分多的蔬果，可以清熱解毒，讓熱氣從大小便和汗液分散出去。從中醫角度來看，蘆筍性涼，具有清熱氣、利尿、補虛、減肥、抗癌的功效，很適合夏天想減肥的人士食用。蘆筍熱量低、纖維含量多，有助消化及排便，另外也有降血壓的作用，含有豐富維生素E，能預防心臟血管毛病。

余雅雯說，蘆筍功能主治熱病口渴，淋病，小便不利。據《日用本草》：「治膈寒客熱；止渴，利小便，解諸魚之毒。並提到，除了火氣大，口乾舌燥也可能與5大內臟失調有關：

●脾臟失調：口乾合併口腔黏、眼睛乾澀、同時也會有黏稠的眼屎。

●腎臟失調：口乾、常耳鳴、聽力不好、易掉髮、腰痠、腿部易軟等。

●肝臟失調：口乾外，也會有嘴巴苦苦的、眼睛和咽喉乾澀、情緒急躁、易怒、愛嘆氣等症狀。

●肺臟失調：口乾外，也會有乾咳、鼻咽處乾燥、易打噴嚏但沒有鼻涕、咽喉出現異物感等情況發生。

●心臟失調（此處心臟泛指人體的血液循環）：易有口乾問題，嘴唇更是經常蒼白沒有血色，且伴隨有皮膚乾燥、容易心悸等問題。

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