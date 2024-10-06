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健康 > 抗老養生 > 運動復健

扭傷用彈性繃帶防腫脹！ 正確使用不傷肌肉

2024/10/06 10:07

苗栗縣政府衛生局提醒，扭傷後正確使用彈性繃帶，以免對肌肉造成傷害。（資料照）

苗栗縣政府衛生局提醒，扭傷後正確使用彈性繃帶，以免對肌肉造成傷害。（資料照）

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕不少民眾熱愛運動，但稍不注意，可能導致扭傷，扭傷後常使用彈性繃帶先減少肌肉負擔。不過，苗栗縣政府衛生局提醒，使用彈性繃帶務必正確，以免對肌肉造成傷害。

苗縣府衛生局表示，扭傷常伴有腫脹、瘀傷、疼痛與關節不穩等情況，甚至還會影響日常行動，「彈性繃帶」就是利用繃帶本身材質的彈力產生的物理加壓效果，對扭傷部位產生壓力，有防止進一步腫脹的功用，此外也固定受傷部位，提供支持保護，防止二次傷害。

不過，苗縣府衛生局提醒，使用彈性繃帶不可過度加壓，以免妨礙肢體血液循環，而經處理後如果仍未改善，且疼痛、腫脹、瘀血越來越嚴重時，則應立即就醫檢查。

另外，苗縣府衛生局也說，常見的肌內效貼布利用貼布本身具備的伸縮彈性、貼布背面的紋路，沿著肌肉方向黏貼，為肌肉結構提供支撐，並利用拉伸貼布時貼布所產生的回彈力，作用在肌肉上，來協助肌肉用力或放鬆，通常不含藥性。使用肌內效貼布前，應先了解肌理構造，或由專人指導及協助，使用時針對需求及部位，搭配不同的長度、拉力、貼法及姿勢擺位。

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