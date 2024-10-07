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健康 > 杏林動態

行動醫療點亮南迴！「超人醫師」徐超斌一人到一群人的故事

2024/10/07 17:40

南迴基金會今日舉行新書發表會，完整紀錄從南迴診所院長徐超斌1個人到一群人點亮南迴偏鄉醫療的故事。（南迴基金會提供）

南迴基金會今日舉行新書發表會，完整紀錄從南迴診所院長徐超斌1個人到一群人點亮南迴偏鄉醫療的故事。（南迴基金會提供）

〔記者黃宜靜／台北報導〕醫療財團法人南迴基金會今（7）日舉行《把光照進看不到的地方：超人醫師徐超斌X南迴基金會以行動醫療點亮偏鄉》新書發表會，完整記錄南迴診所院長徐超斌從一個人到一群人的築夢故事。在醫療資源匱乏的南迴4鄉，用行動醫療結合多元照護，將醫療送進偏鄉，期許將「南迴模式」成為偏鄉醫療典範，讓「南迴模式」始於南迴、終於環島。

超人醫師徐超斌為南迴醫療奔走   

徐超斌是台東達仁鄉土坂部落排灣族人，年輕時就立志要回到家鄉服務。台北醫學院畢業後擔任奇美醫院急診室醫師，為履行年少承諾，回鄉行醫，成為台東縣達仁鄉衛生所駐診醫師，站在第一線為鄉親服務外，也深刻體認南迴公路沿線醫療資源匱乏，為此增開夜間、假日門診，並親自開車做巡迴醫療，即使中風、罹癌後行動不便，仍堅守崗位，被稱為「超人醫師」。

陸續成立居家護理所、南迴診所

徐超斌期望能籌建屬於南迴4鄉的南迴醫院，改善醫療資源，因此於2019年成立南迴基金會。然面臨病患數、醫護人力不足窘境下，決議暫緩建院，先後於2021年成立居家護理所、2023年設立南迴診所做為起步，以定點門診和居家醫療為2大服務主軸，逐步邁向最終目標。

南迴診所院長徐超斌回鄉行醫，於2023年設立南迴診所，改善偏鄉醫療。（資料照）

南迴診所院長徐超斌回鄉行醫，於2023年設立南迴診所，改善偏鄉醫療。（資料照）

石崇良：政府逐步實現偏鄉醫療網絡

為新書撰寫推薦序，衛福部健保署署長石崇良回憶起2人相識過程，時任醫事處處長的他，收到徐超斌「南迴蓋醫院」的計劃書，讓政府開始思考如何回應偏鄉居民健康、醫療需求，也促成大武鄉衛生所的重建。

政府持續關注偏鄉醫療，石崇良指出，健保署於今（2024）年7月推動「在宅住院」計畫，提供居家醫療活動，一步步將藍圖繪出，慢慢地將徐超斌的願望「虛擬醫院」，深根發芽。另外，針對偏鄉專科醫師不足問題，健保署也於2021年啟動「遠距醫療」服務，從五官科的彙整，逐步擴大設備、給付，有助於醫療提升。

石崇良表示，政府在今（2024）年針對偏鄉醫院保障收入，提出「燈塔醫院」概念，提供偏鄉醫院健保點數保障，以及整體醫療費用成長，皆希望挹注偏鄉醫療資源。

衛福部健保署署長石崇良為南迴基金會新書撰寫推薦序，並出席今日新書發表會。（記者黃宜靜攝）

衛福部健保署署長石崇良為南迴基金會新書撰寫推薦序，並出席今日新書發表會。（記者黃宜靜攝）

徐超斌：期待更多的人投入偏鄉服務

身體不適不克至記者會的徐超斌，除了現場連線感謝各界支持外，也在新書影像故事中說，「我為南迴偏鄉努力那麼多年，我一直有一個期待，就是有更多的徐超斌一起來為偏鄉地區服務。畢竟我不可能一直活很久，總有一天會離開人間，因此期待將來有更多的人一起來投入偏鄉，不論醫療、社會福利、長照，願意為偏鄉做事、願意關心身旁所有的人，是我真的想要做的事情。」

南迴基金會董事長李靜蘭表示，「醫療平權」不是口號，而是南迴4鄉居民的期待，透過醫療資源整合，以及解決醫護人力短缺的問題，整合醫護人力，成立醫療網絡支持。「南迴醫療永續服務」與「爭取醫療平權」息息相關，透過提供教育訓練課程來培育人才、正視醫護人員合理的薪資待遇，唯有同時滿足2項條件，才能讓醫護人力不再是偏鄉的過客。

南迴基金會董事長李靜蘭表示，「醫療平權」是南迴居民的期待，醫療資源整合，及解決醫護人力短缺問題，成立醫療網絡支持。（南迴基金會提供）

南迴基金會董事長李靜蘭表示，「醫療平權」是南迴居民的期待，醫療資源整合，及解決醫護人力短缺問題，成立醫療網絡支持。（南迴基金會提供）

南迴基金會出版的《把光照進看不到的地方》書封。（記者黃宜靜攝）

南迴基金會出版的《把光照進看不到的地方》書封。（記者黃宜靜攝）

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