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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

年輕女性 也有乳癌風險

2024/10/08 05:30

▲黃振僑醫師（右）為民眾說明乳癌的風險；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／黃振僑）

▲黃振僑醫師（右）為民眾說明乳癌的風險；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／黃振僑）

文／黃振僑

最近1名20歲出頭的年輕女性，發現乳房有異狀，前來就醫。經觸診發現，有邊緣不規則的腫塊，再進行乳房超音波詳細檢查，確認她的左胸疑似有腫瘤，根據判斷，罹患乳癌的可能性極高。我立即建議她去醫院乳房外科接受切片檢查，結果確診為乳癌第1期。

這對20歲出頭、健康良好的她是突如其來的打擊，但早期發現讓她得以早期接受手術治療，並配合基因檢測，若為低復發風險，甚至不需接受化療，僅服用抗荷爾蒙藥物並定期追蹤即可，大大提高治癒的機會。

談到乳房檢查，許多女性往往會對不同的檢查方式感到疑惑，不曉得哪種檢查適合自己。其實，乳房檢查的選擇應該根據個人年齡、乳腺組織結構，以及生活狀況來判斷。對於年長或乳腺組織較不緻密的女性，乳房X光攝影（也就是乳房攝影）是一種常用且有效的檢查工具。乳房攝影透過低劑量的放射線，可以清楚地顯示乳腺中的細小鈣化點，對於乳房原位癌的早期變化特別敏感，所以更年期或停經後的女性，定期接受乳房攝影更加重要。

然而，年輕女性的乳腺組織通常較為緻密，X光無法看清楚是否有腫塊或硬塊，導致檢查結果可能出現誤差。此時，乳房超音波是更適合的選擇。

乳房超音波對於乳房腫瘤能夠判斷是否需要進一步檢查，更重要的是，超音波沒有放射線，因此對於年輕或懷孕女性而言，乳房超音波可以每6個月至1年定期檢查，有利於早期發現，追蹤異常變化。

許多女性對於乳房檢查仍存有僥倖心理，認為自己沒有異狀，或家族中無乳癌病史，就可以不用定期檢查。然而，乳癌往往是不知不覺出現，等到有明顯症狀時，往往已經是晚期。

早期發現 治癒率高

統計顯示，早期乳癌的治癒率可以達9成以上，不僅手術範圍小，並有機會不需接受副作用較大的化療，減少身體負擔。提醒女性們無論是有無家族史，都應該定期做乳房檢查。

（作者為馨生婦產科診所乳房及甲狀腺外科特約主治醫師）

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