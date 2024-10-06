健康網》「秋季進補」吃銀耳、紅棗！ 中醫：四神湯健脾胃

劉筱薇表示，「秋宜甘潤，潤肺防燥」食物宜滋潤為主，像是銀耳、蜂蜜等；少辛辣多酸甘，像是多吃紅棗、南瓜、葡萄柚等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋季要準備進補一下身體。澄品中醫院長劉筱薇於臉書粉專「澄品中醫」發文表示，「秋宜甘潤，潤肺防燥」食物宜滋潤為主，像是銀耳、蜂蜜等；多吃溫食；少辛辣多酸甘，像是多吃紅棗、南瓜、葡萄柚等；秋燥宜養肺，吃白木耳、梨、山藥等。或是喝養肺潤燥茶，可提升免疫力；四神湯健脾胃，可以治療消化不良，也是瘦人增肥食療佳品。

秋天養生4原則

●食物以滋潤為主

「秋宜甘潤，潤肺防燥」劉筱薇指出，秋天進補強調「滋潤」，可多吃銀耳、蜂蜜、芝麻 等甘潤的食物，可以讓皮膚潤澤，也能達到潤腸通便的作用。

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●多吃溫食

她說，夏天吃過量的生冷食物之後，腸胃功能會減弱，容易使得免疫功能下降。此時應該避免飲食生冷，多吃溫熱屬性的食物，以期恢復腸胃功能。

劉筱薇說，四神湯由茯苓，芡實，蓮子，山藥所組成，能利濕、健脾胃、固腎補肺、養心安神、增強免疫力；示意圖。（資料照）

●少辛辣多酸甘

劉筱薇表示，酸甘食物可以促進唾液分泌，幫助消化。甘味食物如：紅棗、南瓜、紅蘿蔔、枸杞，具有緩急、中和、補益的作用；酸味食物如：番茄、山楂、葡萄柚，有收斂、生津、止渴等作用，可以預防秋燥。

●秋燥宜養肺

她提到，肺喜潤惡燥，容易被秋燥所傷。尤其經常說話演講的人，或是呼吸系統差的老人和孩童，在秋天要多注意肺部保養。而白木耳、梨、山藥、百合、蓮藕等飲食，都很適合在秋燥季節多食用。

補肺2飲食

養肺潤燥茶：取等份量的枸杞、黃耆、大棗、甘草、麥門冬，有助補肺益氣，提升免疫力。

四神湯：由茯苓，芡實，蓮子，山藥所組成，（可加入豬肚，豬腸，或瘦肉燉煮），能利濕、健脾胃、固腎補肺、養心安神、增強免疫力。「四神」可以治療消化不良、容易拉肚子、長不胖的人，是瘦人增肥食療佳品。

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