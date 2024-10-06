健康網》滴雞精能取代正餐？ 醫：比不上一塊雞胸肉

盧立穎說明，1罐滴雞精營養含量無法取代正餐，甚至連一塊雞胸肉都比不上；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕滴雞精廣告經常主打喝了很養生，甚至曾有人用喝雞精取代正餐；對此，醫師盧立穎表示，其實1罐滴雞精營養含量根本無法取代正餐，甚至連一塊雞胸肉都比不上，若當成正餐，恐造成營養不良。不過，若是牙口不好無法進食固體食物、腸胃道功能不佳、腹部臟器曾開刀過影響消化功能，可以適量攝取雞精、滴雞精當作輔助。

營養含量輸雞胸肉

健檢診所副院長盧立穎在臉書粉專「Lu醫師的健康小教室」發文表示，關於雞精、滴雞精，網路、電視上有許多廣告台詞講得天花亂墜，標榜有許多蛋白質、支鏈胺基酸（BCAA）等營養。

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聽起來很棒，不過盧立穎解釋，市面上的雞精與滴雞精營養價值，每罐蛋白質約4到6g不等、支鏈胺基酸約100到400mg不等，而食藥署食品營養資料庫資料顯示，每100公克雞胸肉含蛋白質23.3g、支鏈胺基酸3921mg。換言之，吃1塊100g的雞胸肉，蛋白質就快等於「5罐滴雞精」、支鏈胺基酸更是快等於「10罐滴雞精」的含量。

其標榜的小分子胺基酸好吸收，如果各位的胃、腸、肝、胰沒有開刀切掉過，都能將蛋白質分解為小分子，「這是腸胃道最基本的功能，根本不需要其標榜的加工程序去幫助分解吸收。」

取代正餐恐營養不良

哪些人適合食用雞精、滴雞精等營養品呢？盧立穎說明，牙口不好無法進食固體食物、腸胃道功能不佳、腹部臟器曾開刀過影響消化功能「勉強」可以適量攝取雞精、滴雞精當作輔助。之所以說勉強，是因為雞精、滴雞精本身的熱量並不高，營養成分也非常偏差，只含有蛋白質，沒有其他身體重要的營養，像是脂肪、碳水化合物。

盧立穎強調，臨床上試圖用雞精當作取代正餐或管灌營養的個案屢見不鮮，最後都落得營養不良的下場，提醒民眾不要被浮誇宣稱給欺騙，只要平時飲食正常，是不需要補充這種「偽」營養品的。

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